Quan chức an ninh cấp cao Ba Lan nguy kịch sau khi ngã từ cửa sổ tầng ba

Đại sứ quán Ba Lan tại Ljubljana, Slovenia. Ảnh: X

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 13-9 nhưng vài ngày sau mới được công khai. Các cơ quan truyền thông Ba Lan xác định ông này là người đứng đầu Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao - cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các cơ sở của Bộ tại Ba Lan cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở nước ngoài. Ông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện ở Slovenia kể từ khi xảy ra vụ việc.

Cơ quan đại diện của Ba Lan đã từ chối cho phép cảnh sát địa phương ở Slovenia vào khuôn viên ngoại giao hoặc khám nghiệm hiện trường. Phía Ba Lan tuyên bố các điều tra viên của họ sẽ trực tiếp kiểm tra hiện trường và điều tra các tình tiết vụ việc, theo lời nhà báo Marko Saksida của đài TV Slovenija.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, ông Krzysztof Bosak, mô tả các tình tiết vụ việc là đáng ngờ và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. “Các vị trí liên quan đến an ninh tại Bộ Ngoại giao thường do nhân sự từ các cơ quan an ninh đảm nhiệm. Nếu một người ngã từ cửa sổ tại cơ quan đại diện ngoại giao, mà hóa ra người đó đang trong nghỉ phép và mang theo một kiện hàng nào đó, thì vụ việc không còn chỉ là bí ẩn nữa mà trở nên cực kỳ đáng ngờ”, ông Bosak nói.

Theo trang tin Zero.pl của Ba Lan, vị quan chức này đang tham dự bữa tiệc riêng tư cùng một số người khác thì gặp nạn. Những người tham gia khác cũng được cho là đang trong thời gian nghỉ làm.

“Ông ấy đang nghỉ phép. Đó là thời gian riêng tư. Ông ấy đang ở trong một căn hộ liền kề với cơ quan đại diện ngoại giao. Đó là nơi xảy ra tai nạn”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, Maciej Wewior, nói với trang Niezalezna.pl.

Cơ quan đại diện này do Đại biện lâm thời Leszek Soczewica đứng đầu. Truyền thông Ba Lan mô tả ông Soczewica là bạn thân và cộng sự của Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski.

Theo RT