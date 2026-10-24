Quân Chu đánh thức tiềm năng du lịch trải nghiệm

Du khách thư giãn giữa không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên tại điểm lưu trú ở xã Quân Chu.

Sở hữu cảnh quan núi rừng, suối tự nhiên và không gian xanh, xã Quân Chu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Phát huy lợi thế này, một số cơ sở đã đầu tư mô hình lưu trú gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của du khách.

Tại Suối Đá Trắng Glamping, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh, chụp ảnh và thư giãn bên gia đình, bạn bè. Theo chủ cơ sở, từ đầu năm 2026 đến nay, điểm du lịch đã đón khoảng 2.000 lượt khách.

Anh Lê Lưu, chủ cơ sở Suối Đá Trắng Glamping, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy Quân Chu có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và không gian trong lành nên muốn xây dựng mô hình để du khách nghỉ ngơi, thư giãn, trải nghiệm thiên nhiên. Chúng tôi cũng xác định phải nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan để thu hút du khách lâu dài”.

Bên cạnh cảnh quan, chất lượng phục vụ và vệ sinh môi trường là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở kinh doanh trong quá trình hoạt động, nhất là khi nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá những không gian gần gũi thiên nhiên ngày càng được quan tâm.

Cùng với khai thác cảnh quan, một số cơ sở tại Quân Chu chú trọng đưa văn hóa và đời sống địa phương vào sản phẩm du lịch. Tại Tịnh Tâm Trang homestay, không gian nhà sàn cùng những bữa ăn mang hương vị địa phương giúp du khách tìm hiểu thêm về nếp sống và văn hóa bản địa. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã đón khoảng 600 lượt khách.

Cảnh quan núi rừng nguyên sơ ở Quân Chu tạo lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên.

Anh Hoàng Xuân Trường, chủ homestay Tịnh Tâm Trang, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn du khách đến đây không chỉ có chỗ nghỉ ngơi mà còn được trải nghiệm không gian nhà sàn, thưởng thức món ăn địa phương và tìm hiểu đời sống, văn hóa của người dân. Qua đó, chúng tôi muốn giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương đến nhiều du khách hơn”.

Với du khách quốc tế, những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng. Kimberly, du khách đến từ Philippines, cho biết: Không gian tại đây mang lại cảm giác yên bình, khác với nhịp sống đông đúc, ồn ào ở thành phố. Việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của điểm đến.

Thực tế hoạt động của các cơ sở cho thấy, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và cách tổ chức trải nghiệm có thể tạo dấu ấn riêng cho du lịch Quân Chu. Để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút du khách quay trở lại, các cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, bảo đảm chất lượng lưu trú, ẩm thực, đồng thời phát huy những giá trị đặc trưng của địa phương.

Cùng với khuyến khích người dân phát triển các mô hình du lịch, xã Quân Chu chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng phục vụ. Ngày 27/8/2026, UBND xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đại Từ khai giảng các lớp sơ cấp về du lịch sinh thái và chế biến món ăn, với 60 học viên tham gia.

Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu, cho biết: Địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hóa. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng.

Với lợi thế về thiên nhiên và văn hóa, Quân Chu có điều kiện phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Để khai thác hiệu quả tiềm năng và duy trì sức hút lâu dài, địa phương cùng các cơ sở kinh doanh cần chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh quảng bá và bảo vệ môi trường. Đây là những yếu tố quan trọng để du lịch phát triển ổn định, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.