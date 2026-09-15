Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

Theo anh Trần Văn Hải (SN 1979, con bà Sáu), năm 1970, cha mẹ anh từ Vĩnh Long lên Pleiku lập nghiệp. Thời điểm ấy, khu vực xung quanh nhà anh ở có nhiều người từ các tỉnh miền Trung đến sinh sống. Đây cũng là nơi sầm uất, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, vui chơi, giải trí.

Nhận thấy bánh hỏi cháo lòng là món ăn quen thuộc với người dân trong khu vực, nhất là nhiều người quê Bình Định lập nghiệp ở phố Núi, cha mẹ anh đã tìm hiểu cách chế biến món này rồi mở quán mưu sinh.

Anh Trần Văn Hải cùng các chị em tiếp nối gìn giữ quán cháo lòng của cha mẹ gầy dựng. Ảnh: Ánh Kiều

Qua thời gian, quán cháo lòng Bà Sáu dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Câu chuyện của quán cũng phần nào cho thấy sự gặp gỡ trong đời sống ẩm thực Pleiku, nơi những người từ nhiều địa phương đến lập nghiệp, mang theo khẩu vị quê nhà, đồng thời tiếp nhận và học hỏi cách chế biến những món ăn của vùng miền khác.

Ông Nguyễn Văn Chưa (SN 1949, quê huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ), hiện sống tại tổ 4, phường Pleiku) là một trong những thực khách gắn bó với quán suốt mấy chục năm qua. “Tôi lên Pleiku lập nghiệp cách đây hơn 50 năm. Mỗi khi nhớ quê, tôi lại tìm những món ăn quen thuộc như bánh hỏi cháo lòng. Quán Bà Sáu bán món cháo lòng bánh hỏi có hương vị gần giống như món đặc sản ở quê hương Bình Định. Không chỉ mình tôi ăn thường xuyên mà sau này còn dẫn cả con, cháu đến thưởng thức và ai cũng ưa thích” - ông Chưa kể.

Nếu với ông Chưa, món ăn gợi nhớ hương vị quê nhà thì với những người từng nhiều năm sinh sống ở Pleiku, quán cháo lòng Bà Sáu lại trở thành một phần ký ức về phố Núi. Bà Lê Thị Ba (SN 1938) cho biết, hơn 10 năm trước, bà rời Pleiku vào TP Hồ Chí Minh sống cùng con. Mỗi lần có dịp trở về phố Núi, bà vẫn ghé quán Bà Sáu ăn một tô cháo lòng. “Cháo ở đây ngon, bao nhiêu năm rồi ăn vẫn thấy cái vị quen thuộc” - bà Ba chia sẻ.

Quán cháo lòng Bà Sáu giữ cách chế biến hầu như không thay đổi trong hơn 50 năm qua, thu hút nhiều thế hệ thực khách ở phố Núi. Ảnh: Ánh Kiều

Với 5 người con của vợ chồng bà Sáu, ngôi nhà nơi họ lớn lên ghi dấu bao năm tháng cha mẹ tất bật bán cháo lòng để nuôi các con ăn học, trưởng thành. “Chị em tôi lớn lên cùng quán cháo lòng. Cách chế biến cũng chẳng được ghi chép, cứ ở bên cạnh mẹ nghe hướng dẫn và quan sát mẹ làm rồi làm theo”, anh Hải kể.

Từ năm 2007 - 2009, khi cha và mẹ lần lượt qua đời, ban đầu, chị Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1985), chị Trần Thị Thu Thảo (SN 1987) và anh Trần Văn Long (SN 1981) cùng nhau duy trì quán. Hiện chị Nhung và chị Thảo vẫn sống tại căn nhà cha mẹ để lại. “Tôi rời TP Hồ Chí Minh sau khi cha mẹ mất để trở về nhà mình và tiếp tục bán cháo lòng” - chị Nhung chia sẻ.

Đến năm 2016, chị Trần Thị Nguyệt (SN 1977) và anh Hải bắt đầu cùng các em luân phiên phụ trách quán mỗi người 15 ngày. “Cách phân chia này giúp mỗi người có thể sắp xếp công việc, cuộc sống riêng để tiếp tục duy trì quán sau khi cha mẹ mất” - chị Nguyệt nói.

5 người lần lượt đứng quán nhưng cách chế biến vẫn theo những gì họ đã học từ mẹ. Anh Hải cho biết, phần được chú trọng nhất là nước dùng để nấu cháo. Xương được ninh lấy nước, các nguyên liệu được sơ chế, nêm nếm theo cách gia đình vẫn làm từ trước đến nay.

“Vị cháo mẹ nấu ngày trước là điều chúng tôi luôn ghi nhớ để làm cho đúng. Khách quen ăn mấy chục năm rồi, chỉ cần thay đổi một chút là họ nhận ra ngay. 5 anh chị em cùng nhau cố gắng duy trì quán bởi nơi đây ghi dấu biết bao công sức của cha mẹ gầy dựng, đồng thời các thế hệ khách hàng vẫn thường xuyên đến thưởng thức” - anh Hải chia sẻ.