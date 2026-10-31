Quán cafe ở Hà Nội mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng, 'biến hình' đón Halloween

Diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm, Halloween là lễ hội bắt nguồn từ phương Tây, được một bộ phận người dân Việt Nam đón nhận như một dịp trải nghiệm văn hoá thú vị. Halloween gắn với những màn hóa trang, đèn bí ngô và trò chơi "cho kẹo hay bị ghẹo".

Tại Hà Nội, không khí lễ hội đã len lỏi vào các quán cà phê, nơi những góc ngồi quen thuộc được biến thành thế giới phù thủy hay bàn tiệc lộng lẫy. Mỗi quán lại mang đến những sắc thái Halloween khác nhau, kết hợp đồ uống theo chủ đề và các hoạt động giao lưu, chụp ảnh.

Điểm hẹn cho nàng thơ mê Halloween

Từng nổi tiếng với không gian biệt thự cổ tràn ngập sắc hoa, vào dịp này, Everbloom (nằm trên phố Châu Long, phường Ba Đình) lại khiến các nàng thơ mê mẩn bởi một bầu không khí Halloween lãng mạn.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật nằm ngay mặt tiền quán là quả bí ngô khổng lồ - biểu tượng quen thuộc của lễ hội hoá trang, xung quanh là các quả bí ngô nhỏ hơn, đủ màu sắc, được bày trên xe kéo gợi cảm giác ấm áp.

Quả bí ngô khổng lồ thu hút ngay từ bên ngoài quán cafe. Ảnh: Everbloom

Chủ quán cho biết, quả bí ngô này được nhập từ Đà Lạt, được cho là đạt kỷ lục "lớn nhất Việt Nam" với trọng lượng 265kg. Khách có thể chụp ảnh bên quả bí khổng lồ, sau đó vào quán thưởng thức đồ uống, bánh và ngắm không gian hoa tươi. Không quá tập trung vào yếu tố kinh dị, quán cafe khiến các nàng thơ thêm háo hức vì có điểm check-in phù hợp.

Khách chụp ảnh cùng quả bí ngô khổng lồ. Ảnh: Everbloom

Không gian huyền bí cho cả trẻ nhỏ

Nằm trong ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ), Grootto Cafe & Workshop khiến cả trẻ nhỏ cũng thích thú đến chụp ảnh với không khí đậm chất Halloween. Mạng nhện giả phủ trên các khung cửa cùng mũ phù thủy, bộ xương và những vật dụng kỳ bí được bài trí xuyên suốt từ trong ra ngoài.

Quán chuẩn bị trước 1 tháng để trang trí cho dịp Halloween. Ảnh: Grootto Cafe & Workshop

Được biết, chủ quán đã dành gần 1 tháng để biến quán thành điểm hẹn dịp Halloween này. Bên cạnh khách hàng trẻ đến hóa trang, chụp ảnh, quán còn đón các gia đình đưa con nhỏ tới thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ nhân vật phù thuỷ Harry Potter nổi tiếng.

Vào dịp này, quán cũng chuẩn bị những đồ uống có màu sắc rực rỡ, bắt mắt, mức giá dao động từ 63.000-68.000 đồng, tặng kèm bánh hoặc mũ phù thủy. Những ngày sát lễ, lượng khách ghé qua tăng so với thường ngày. Không gian vốn phục vụ cà phê trở nên nhộn nhịp hơn với các nhóm bạn chuẩn bị trang phục, chọn góc chụp và cùng nhau lưu lại bộ ảnh mùa hóa trang.

Khách nhí hoá trang thành phù thuỷ nhỏ Harry Potter. Ảnh: Grootto Cafe & Workshop

Biệt thự cổ thành không gian tiệc sang trọng

Trên phố Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, quán Pinocchio Cafe & Bistro đã "biến" 3 tầng của căn biệt thự cổ đậm chất châu Âu thành không gian tiệc Halloween vừa xa hoa, vừa ma mị với bí ngô phát sáng, hình nhân ma quái, chú hề kỳ dị và ánh nến vàng ấm áp phản chiếu trên nền gạch cổ kính. Các khu vực được trang trí cầu kỳ, trong đó công phu nhất là những bàn tiệc Gothic huyền bí cho khách chụp ảnh.

Căn biệt thự cổ được bài trí với nhiều chi tiết ấn tượng. Ảnh: Pinocchio Cafe & Bistro

Đại diện quán chia sẻ, việc đầu tư trang trí lên tới cả trăm triệu đồng không chỉ nhằm làm mới diện mạo mà còn mong muốn tạo dựng một điểm vui chơi chất lượng, góp phần khuấy động không khí Halloween giữa lòng Hà Nội. Các đạo cụ trang trí cũng sẽ được cất giữ để tiếp tục sử dụng trong những mùa lễ hội sau.

Trong đêm 30-31/10, quán cũng dự kiến tổ chức tiệc đón khách tới giao lưu, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Halloween.

Bàn tiệc lộng lẫy cùng đồ uống mang đậm dấu ấn Halloween. Ảnh: Pinocchio Cafe & Bistro