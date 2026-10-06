Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?

Điểm săn mây "hút khách" ở Măng Đen

Thời gian qua, phóng viên Văn Hóa nhận được phản ánh của người dân xã Măng Đen về hoạt động của một quán cà phê thu hút rất đông khách trên địa bàn.

Theo phản ánh, bên cạnh phần diện tích được sử dụng theo giấy tờ, quán còn mở rộng không gian về phía sau, trong đó có phần đất được cho là do UBND xã quản lý, thậm chí có dấu hiệu liên quan đến đất rừng.

Khu nhà pha chế của quán cà phê Trạm Mây

Người dân cho biết, diện tích đất thể hiện trên giấy tờ của khu vực này chỉ vài trăm mét vuông, trong khi diện tích thực tế quán đang sử dụng được cho là gần 2.000m². Đáng chú ý, phần diện tích phía sau được bố trí cảnh quan, điểm chụp ảnh và phục vụ hoạt động kinh doanh trong thời gian dài.

Xung quanh quán cà phê được bố trí nhiều khu vực trồng hoa, tiểu cảnh để du khách check-in

Một người dân ở Măng Đen đặt vấn đề, nhiều thửa đất trên địa bàn có chiều dài chỉ hơn 20m, vì vậy không hiểu cơ sở kinh doanh này căn cứ vào đâu để sử dụng không gian kéo dài về phía sau với diện tích lớn như hiện nay, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra trong thời gian dài.

“Người dân chúng tôi chỉ mong việc quản lý đất đai, xây dựng ở Măng Đen được thực hiện công bằng, rõ ràng. Chúng tôi không hiểu phần phía sau quán được sử dụng đến đâu, căn cứ vào đâu và vì sao hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra trong thời gian dài mà không bị xử lý”, người dân phản ánh.

Một góc quán cà phê Trạm Mây bị người dân phản ánh "lấn chiếm"

Để làm rõ những nội dung người dân phản ánh, phóng viên Văn Hóa đã trực tiếp ghi nhận hiện trạng tại quán cà phê Trạm Mây, địa chỉ số 75 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen.

Theo đó, quán Trạm Mây hiện có một khu nhà được sử dụng làm nơi chế biến, pha chế; phía bên ngoài bố trí nhiều khu vực trồng hoa, tiểu cảnh, các điểm chụp ảnh và không gian phục vụ khách.

Đáng chú ý, không gian phía sau quán được bố trí khá sâu so với khu vực mặt tiền, với nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm của khách.

Xã từng xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng... vẫn tồn tại?

Sau khi ghi nhận hiện trạng, phóng viên Văn Hóa đã liên hệ với địa diện UBND xã Măng Đen để tìm hiểu thông tin liên quan.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Măng Đen cho biết, đối với địa điểm này, UBND xã đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 50 triệu đồng; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thực hiện việc tháo dỡ, khôi phục hiện trạng theo quy định.

Hiện trạng sử dụng đất của quán cà phê Trạm Mây được cho là vượt quá "diện tích" được cấp phép

Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được cung cấp hoặc tiếp cận các quyết định xử phạt để làm rõ nội dung, vị lãnh đạo Phòng Kinh tế cho biết lãnh đạo xã không đồng ý cung cấp.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc nếu đã có quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ và khôi phục hiện trạng thì vì sao đến nay phần diện tích bị phản ánh vẫn được sử dụng để kinh doanh, vị lãnh đạo Phòng Kinh tế cho biết, qua rà soát, kiểm tra, chủ quán có cung cấp hợp đồng thuê đất với một hộ dân.

UBND xã Măng Đen đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ các hạng mục và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích đất sử dụng ngoài phạm vi được phép. Tuy nhiên, đến nay, cơ sở này vẫn "phớt lờ" chỉ đạo của chính quyền địa phương

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Măng Đen, phần đất này được người dân khai báo đã khai hoang từ lâu. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Do còn gặp một số khó khăn trong quá trình xác minh nên vụ việc chưa thể được xử lý dứt điểm.

Thời gian qua, Măng Đen trở thành một trong những điểm đến được quan tâm trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cùng với lượng khách ngày càng tăng, nhiều loại hình dịch vụ phục vụ du lịch, trong đó có các quán cà phê có không gian đẹp, điểm ngắm cảnh, check-in, săn mây... cũng phát triển nhanh chóng.

Người dân bày tỏ băn khoăn, liệu việc xử lý không dứt điểm có vô tình tạo tâm lý cho các cơ sở kinh doanh khác rằng “quán này làm được thì quán kia cũng có thể làm”, từ đó dẫn đến nguy cơ phát sinh thêm những trường hợp tương tự?

Sự phát triển của các loại hình dịch vụ là nhu cầu thực tế, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quy hoạch, nhất là tại một địa bàn có giá trị lớn về cảnh quan, tài nguyên rừng và định hướng phát triển du lịch như Măng Đen.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của phóng viên, Đảng ủy, chính quyền xã Măng Đen đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong bối cảnh đó, việc một cơ sở kinh doanh đã từng bị xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay vẫn tồn tại những nội dung cần tiếp tục xác minh đang đặt ra yêu cầu về sự rõ ràng trong quá trình kiểm tra, xử lý.

Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ những nội dung liên quan và thông tin đến bạn đọc.