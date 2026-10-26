Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Trên bảo dưới không nghe?

Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen yêu cầu xác minh, kiểm tra quán cà phê Trạm Mây Quán cà phê Trạm Mây Măng Đen: Chưa khắc phục vi phạm cũ, tiếp tục phát sinh diện tích mới Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?

Xử phạt từ đầu năm, vi phạm vẫn tồn tại

Ngày 26.10, ghi nhận của phóng viên Văn Hóa tại quán cà phê Trạm Mây, số 75 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy phần lớn công trình và không gian phục vụ kinh doanh vẫn gần như nguyên vẹn. Khu vực được tháo dỡ chỉ là một góc nhỏ hơn 10m², được chuyển sang trồng hoa. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của quán vẫn diễn ra bình thường.

Dù ra quyết định xử phạt từ cuối tháng 1, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu nhưng quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen vẫn ngang nhiên hoạt động trước sự "ngó lơ" khó hiểu của cơ quan chức năng

Đáng nói, đây là cơ sở đã bị UBND xã Măng Đen ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 28.1.2026, với tổng số tiền 50 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm và khôi phục hiện trạng đất. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, các yêu cầu khắc phục hậu quả vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo Quyết định số 54 ngày 28.1.2026, ông Kim Văn Tấn bị xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ sai nội dung Giấy phép xây dựng số 575/GPXD do UBND xã Măng Đen cấp. Quyết định buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm, với thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Sau gần 9 tháng từ ngày UBND xã Măng Đen ra 2 quyết định xử phạt 50 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm, chủ cơ sở cà phê Trạm Mây đã tháo dỡ được hơn 10m² trong tổng số 794m² đất lấn chiếm do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý

Cùng tại Quyết định số 55, ông Tấn bị xử phạt tổng cộng 32,5 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm, gồm xây dựng sai Giấy phép xây dựng số 574/GPXD và lấn chiếm 794m² đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý.

Ngoài phạt tiền, quyết định yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ cơ sở đã nộp tiền phạt nhưng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong thời gian những vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, phần diện tích đất do Nhà nước quản lý tiếp tục được sử dụng để mở rộng không gian, bố trí cảnh quan và phục vụ khách đến quán.

Trên chỉ đạo, dưới không nghe!

Sau loạt bài phản ánh của Văn Hóa liên quan đến những sai phạm tại quán cà phê Trạm Mây, Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen đã ban hành Công văn số 223-CV/VPĐU, yêu cầu UBND xã khẩn trương xác minh thông tin báo chí, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và báo cáo kết quả trước ngày 15.10.2026.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên sau thời điểm chỉ đạo, hiện trạng quán cà phê Trạm Mây vẫn gần như không thay đổi. Những hạng mục bị yêu cầu tháo dỡ vẫn tồn tại, phần diện tích đất lấn chiếm chưa được khôi phục theo yêu cầu trong quyết định xử phạt.

Theo giấy phép xây dựng số 574 và 575 do UBND xã Măng Đen cấp, khu vực này là 2 căn nhà ở riêng lẻ, nhưng thực tế là 1 căn nhà chung phục vụ hoạt động kinh doanh quán cà phê

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết, chưa nắm được việc quán Trạm Mây đã khắc phục vi phạm đến đâu, cần hỏi lại phòng chuyên môn rồi sẽ thông tin sau.

Ông Trường cũng cho biết, nếu chủ cơ sở tiếp tục không chấp hành, địa phương sẽ thành lập đoàn cưỡng chế để tháo dỡ công trình vi phạm.

Trong khi đó, báo cáo ngày 23.10.2026 của UBND xã Măng Đen về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tháng 10 cho biết, địa phương đã làm việc với ông Kim Văn Tấn về việc chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Qua làm việc, ông Tấn cam kết tự tháo dỡ phần công trình vi phạm và không kinh doanh trên phần diện tích đất lấn chiếm.

Dư luận đặt câu hỏi, phần căn nhà đang tồn tại (xây dựng không đúng giấy phép được cấp) có nằm trong diện phải tháo dỡ theo các quyết định xử phạt đã ban hành hay không?

Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Kim Văn Tấn cho biết đang đi chữa bệnh, không có mặt tại Măng Đen. Ông Tấn nói đã xin cơ quan chức năng và được đồng ý cho tháo dỡ dần dần?!

Đáng chú ý, hai giấy phép xây dựng số 574 và 575 do UBND xã Măng Đen cấp đều thể hiện công trình được cấp phép là nhà ở riêng lẻ tại hai thửa đất, trong khi thực tế lại hình thành một căn nhà chung phục vụ kinh doanh cà phê.

Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi: Phần căn nhà đang tồn tại có nằm trong diện phải tháo dỡ theo các quyết định xử phạt đã ban hành hay không?

Dư luận ở Măng Đen đang đặt câu hỏi, liệu ai đứng sau để quán cà phê Trạm Mây ngang nhiên thu lợi bất chính từ việc lấn chiếm đất Nhà nước quản lý để kinh doanh?

Một người dân địa phương từng phản ánh vụ việc với phóng viên Văn Hóa bày tỏ mong muốn công tác quản lý đất đai, xây dựng tại Măng Đen được thực hiện công bằng, rõ ràng.

"Điều khiến người dân băn khoăn là vì sao một cơ sở đã bị xử phạt, báo chí phản ánh nhiều lần, cấp ủy địa phương cũng có chỉ đạo nhưng hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra, trong khi vi phạm chưa được khắc phục dứt điểm", người này thắc mắc.

Vấn đề dư luận chờ đợi lúc này là UBND xã Măng Đen sẽ thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy như thế nào; khi nào tổ chức cưỡng chế nếu chủ cơ sở không chấp hành; đồng thời, trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý các dấu hiệu vi phạm đối với những cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được làm rõ ra sao.

Nếu các quyết định xử phạt chỉ dừng lại ở việc thu tiền phạt, còn công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, đất lấn chiếm tiếp tục được sử dụng để kinh doanh, thì kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương sẽ khó tránh khỏi tình trạng ‘nói mà không làm’, khiến các chỉ đạo và quyết định xử lý chỉ… nằm trên giấy.

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