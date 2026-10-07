Quán cà phê Trạm Mây Măng Đen: Chưa khắc phục vi phạm cũ, tiếp tục phát sinh diện tích mới

Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?

Phạt 50 triệu đồng, buộc tháo dỡ và khôi phục hiện trạng

Theo tìm hiểu của phóng viên Văn Hóa, UBND xã Măng Đen đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng mức xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Kim Văn Tấn (chủ đất cho thuê) liên quan đến hoạt động xây dựng tại khu vực quán cà phê Trạm Mây, địa chỉ 75 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Quán cà phê Trạm Mây đã bị UBND xã Măng Đen xử phạt 50 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ, khôi phục hiện trạng trước khi vi phạm

Tại Quyết định số 54 ngày 28.1.2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen Nguyễn Nhật Trường ký, ông Kim Văn Tấn bị xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ sai với nội dung Giấy phép xây dựng số 575/GPXD ngày 16.9.2025 do UBND xã Măng Đen cấp.

Ngoài phạt tiền, quyết định buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định; toàn bộ chi phí do người vi phạm chịu.

Tuy nhiên, đến nay chủ cơ sở này mới chỉ thực hiện đóng tiền phạt, các hạng mục công trình vi phạm vẫn "ngang nhiên" tồn tại

Trong khi đó, Quyết định số 55 ngày 28.1.2026 xử phạt ông Kim Văn Tấn tổng cộng 32,5 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, ông Tấn bị phạt 17,5 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ sai với nội dung Giấy phép xây dựng số 574/GPXD ngày 16.9.2025 do UBND xã Măng Đen cấp.

Ngoài hành vi xây dựng sai giấy phép, ông Tấn còn bị phạt 15 triệu đồng về hành vi lấn đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã, với diện tích 794m2.

Quyết định số 55 đồng thời buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Chưa khắc phục vi phạm cũ, Trạm Mây tiếp tục phát sinh diện tích sử dụng mới

Theo tìm hiểu của phóng viên Văn Hóa, đến nay, chủ cơ sở mới thực hiện nộp tiền phạt theo các quyết định xử phạt. Các hạng mục công trình vi phạm và phần diện tích 794m2 đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý vẫn chưa được tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo yêu cầu của UBND xã Măng Đen.

Phần diện tích quán cà phê Trạm Mây sử dụng trên phần đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý để mở rộng không gian, khuôn viên quán

Đáng chú ý, trong khi các vi phạm cũ chưa được khắc phục, chủ cơ sở tiếp tục sử dụng thêm một phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, đồng thời thuê diện tích đất liền kề để mở rộng không gian, khuôn viên quán.

Phần diện tích phát sinh này hiện được cải tạo, bố trí cảnh quan, lối đi và các hạng mục phục vụ khách đến Trạm Mây. Đây là phần diện tích phát sinh sau, chưa được thể hiện trong 2 quyết định xử phạt số 54 và 55.

Một người dân sống gần Trạm Mây cho biết, điều khiến người dân băn khoăn là cơ sở này từng bị xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng sau đó khu vực vẫn tiếp tục có những thay đổi, phát sinh thêm hạng mục và diện tích sử dụng.

“Người dân mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ hiện trạng, xác định rõ phần nào đã được xử lý, phần nào phát sinh sau và việc sử dụng phần diện tích mới có phù hợp quy định hay không”, người dân này cho biết.

Trong khi những sai phạm cũ chưa được khắc phục, xử lý triệt để thì quán cà phê Trạm Mây tiếp tục mở rộng không gian quán

Trưa 7.10, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Văn Hóa, một lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Măng Đen xác nhận, phần diện tích chủ quán đang sử dụng trên đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được dùng để trang trí cảnh quan, trồng hoa, chưa xây dựng công trình kiên cố.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc từ thời điểm UBND xã ban hành các quyết định xử phạt đến nay, cơ quan chức năng có tổ chức kiểm tra lại cơ sở này hay không, vị lãnh đạo Phòng Kinh tế xác nhận có kiểm tra.

Tuy nhiên, theo vị này, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng không lập biên bản và cũng không xử phạt đối với phần diện tích đang được sử dụng để trang trí cảnh quan, trồng hoa.

Trước đó, ngày 6.10, Báo Văn Hóa có bài viết Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?, phản ánh ý kiến người dân về việc cơ sở này sử dụng diện tích lớn để kinh doanh và những băn khoăn liên quan đến phần diện tích phía sau được cho là lấn chiếm đất của Nhà nước đang quản lý.

Qua tìm hiểu hồ sơ xử phạt và đối chiếu với hiện trạng, có thể thấy câu chuyện tại Trạm Mây không chỉ dừng lại ở 2 quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trong khi các vi phạm đã được lập hồ sơ, xử lý và yêu cầu khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, khu vực này tiếp tục phát sinh thêm diện tích sử dụng.

Việc vi phạm cũ chưa được khắc phục, trong khi diện tích sử dụng tiếp tục mở rộng, cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, phạm vi và tính pháp lý của phần diện tích phát sinh.

Cùng với đó là trách nhiệm quản lý, giám sát của địa phương nhằm bảo đảm các quyết định xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm, không để phát sinh thêm vi phạm mới.

Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ những nội dung liên quan và thông tin đến bạn đọc.