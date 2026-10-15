Quán cà phê sắp đóng cửa sau 10 năm hoạt động đột nhiên nổi tiếng trên mạng

Một quán cà phê tại Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi thông báo ngừng kinh doanh sau 10 năm hoạt động. Chủ quán cho biết quyết định này xuất phát từ điều kiện kinh tế khó khăn và gửi lời cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt một thập kỷ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn tương tác, nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều người kể lại những kỷ niệm gắn với quán, trong khi một số người bất ngờ vì chỉ biết đến địa điểm này qua thông báo đóng cửa, dù chưa từng ghé thăm.

Trên thực tế, các bài đăng trước đây của quán có ít tương tác. Thông báo đóng cửa lại được lan truyền rộng rãi, thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ.

Bài viết còn được chia sẻ trên trang cá nhân của người dùng ở nhiều nơi, từ Hà Nội đến Đức, Nhật Bản và Canada.

Tuy nhiên, mức độ lan truyền trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh có thể duy trì. Bản thân chủ quán cũng đã quyết định ngừng hoạt động, dù nhận được nhiều lời động viên.

Các quán cà phê phải đối mặt với áp lực chi phí vận hành. Ảnh minh họa: D.Anh.

Trước đó, một quán cà phê tại TPHCM cũng gây chú ý khi chủ quán chia sẻ hành trình 30 ngày trước thời điểm đóng cửa. Theo người này, doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành. Có ngày, quán chỉ bán được vài ly nước, trong khi tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và các khoản chi khác vẫn phải chi trả.

Chủ quán sau đó thực hiện chuỗi video ghi lại 30 ngày cuối cùng, đồng thời triển khai chương trình tri ân với các loại đồ uống đồng giá.

Những video gần gũi, chân thực thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người biết đến quán qua các video đã tìm tới mua hàng, giúp doanh thu cải thiện trong giai đoạn cuối. Dù vậy, chủ quán vẫn quyết định dừng kinh doanh.

Một trường hợp khác là anh Nguyễn Văn Hoang, người từng xây dựng thương hiệu giày Banuli. Anh cho biết đã quyết định thanh lý máy móc, khuôn mẫu, nguyên liệu và hàng tồn kho để chuyển sang lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và nội thất.

Theo Hoang, mô hình kinh doanh hiện tại không còn phù hợp, trong khi anh không đủ khả năng để tiếp tục mở rộng. Quyết định dừng lại thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối, thậm chí nhắn tin hỏi mua giày để ủng hộ anh.

Vì sao làn sóng ủng hộ chưa đủ?

Chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn cho rằng những câu chuyện về chủ quán cà phê đóng cửa hoặc người kinh doanh quyết định đóng cửa hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh thường thu hút sự chú ý bởi yếu tố cảm xúc. Qua đó, nhiều người biết đến thương hiệu, tìm mua sản phẩm hoặc trực tiếp đến cửa hàng để ủng hộ.

Tuy nhiên, sự chú ý trên mạng xã hội không đồng nghĩa với khả năng duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài. Lượng khách tăng đột biến sau một bài đăng hoặc video có thể giúp doanh thu cải thiện trong ngắn hạn. Để tồn tại, doanh nghiệp vẫn cần có lượng khách ổn định, kiểm soát chi phí và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Với các mô hình có chi phí cố định lớn như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và chi phí duy trì máy móc, doanh thu tăng trong vài ngày chưa chắc đủ bù đắp khoản lỗ tích lũy. Nếu sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu thị trường hoặc mô hình kinh doanh không còn hiệu quả, sự ủng hộ nhất thời khó giải quyết được những vấn đề cốt lõi.

Bên cạnh đó, hành vi mua hàng thực tế có thể khác với lời động viên trên mạng xã hội. Nhiều người sẵn sàng chia sẻ, bình luận hoặc bày tỏ tiếc nuối, nhưng không phải tất cả đều trở thành khách hàng thường xuyên. Vì vậy, doanh nghiệp khó dựa vào lượng tương tác để dự báo doanh thu trong tương lai.

Quyết định tiếp tục hay dừng kinh doanh vẫn cần dựa trên dòng tiền, chi phí vận hành, nhu cầu thị trường và khả năng phát triển của mô hình. Làn sóng ủng hộ có thể giúp thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn, nhưng để tồn tại lâu dài, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết được bài toán kinh tế.