Quán cà phê ở Đà Lạt hút khách nhờ mùa hồng chín

Đà Lạt đang vào mùa hồng chín

Những ngày qua, cái tên Tiệm cà phê Nhà Ngoại (phường Xuân Hương – Đà Lạt) bỗng trở thành một trong những địa chỉ rất "hot" và là từ khóa được khách địa phương cũng như du khách ngoại tỉnh tìm kiếm khá nhiều.

Lý do là bởi quán sở hữu khu vườn hồng trĩu quả đang bước vào độ chín đỏ. Chính vì thế, mỗi ngày địa điểm này thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh cùng hồng.

Tiệm cà phê Nhà Ngoại sở hữu vườn hồng trĩu quả

Có khá đông du khách tìm đến quán

Mỗi khách có thể tìm cho mình một góc check in ưng ý khác nhau

Nhiều cặp đôi cũng tranh thủ lưu giữ những kỷ niệm trong mùa hồng

Chủ quán cà phê này cho biết, quán chỉ mở cửa từ nay đến dịp Tết Nguyên đán, sau đó sẽ đóng cửa để tiến hành phục hồi lại vườn

Tiệm cà phê Nhà của Thông trên đường Hùng Vương cũng trở thành địa chỉ hút khách nhờ sở hữu những cây hồng sai trái cùng view khá "chill"

Nhóm khách chụp ảnh cùng nhau khi đến đây

Trong khi đó, một chủ vườn dưới chân đèo Mimosa quyết định "chơi lớn" khi tiến hành vặt sạch lá của cả vườn để khách có thể ngắm và chụp ảnh đẹp hơn

Các "nàng thơ" tha hồ tạo dáng giữa vườn hồng tòa trái là trái

Du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc trong chuyến du lịch Đà Lạt của gia đình

Theo những chủ vườn cho biết, mùa hồng năm nay thể kéo dài thêm khoảng 1 tháng nữa

Đây cũng chính là cơ hội để các cơ sở kinh doanh kéo khách, gia tăng doanh thu. Đồng thời, mùa hồng còn góp phần quảng bá hình ảnh, du lịch của Đà Lạt đến du khách