Quán cà phê ở Đà Lạt hút khách nhờ mùa hồng chín
Mùa hồng ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang vào độ chín rộ đã mở ra cơ hội để nhiều quán cà phê trên địa bàn làm mới trải nghiệm, đồng thời thu hút lượng lớn du khách tìm đến để ngắm cảnh, check in.
Những ngày qua, cái tên Tiệm cà phê Nhà Ngoại (phường Xuân Hương – Đà Lạt) bỗng trở thành một trong những địa chỉ rất "hot" và là từ khóa được khách địa phương cũng như du khách ngoại tỉnh tìm kiếm khá nhiều.
Lý do là bởi quán sở hữu khu vườn hồng trĩu quả đang bước vào độ chín đỏ. Chính vì thế, mỗi ngày địa điểm này thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh cùng hồng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/quan-ca-phe-o-da-lat-hut-khach-nho-mua-hong-chin-278268.html