Quán cà phê đông nghịt khách make-up xem concert Big Bang

Kim Cúc đặt thợ đến tận nơi để make-up trước khi bước vào đêm nhạc. Ảnh: Ánh Hoàng.

Trưa 24/10, khi đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang còn cách vài giờ đồng hồ, Kim Cúc (23 tuổi, giáo viên) có mặt tại quán cà phê trước sân vận động Mỹ Đình để trang điểm, làm tóc. Ban đầu, cô không định make-up song đổi ý khi thấy nhiều cô gái xuất hiện nổi bật.

“Tôi lên mạng xã hội tìm kiếm và đặt gấp thợ make-up đến đây, sẵn sàng xuất hiện lộng lẫy nhất”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hơn 14h, một số quán cà phê đối diện sân vận động Mỹ Đình kín đặc khán giả đến xem concert. Nhiều người tranh thủ make-up tại chỗ, phía quán cũng phục vụ hết công suất.

Make-up từ giữa trưa

Đây là lần đầu Kim Cúc xem concert Big Bang nên cô tràn ngập háo hức. Ngoài trang điểm khuôn mặt, cô chọn kiểu tóc phủ kim tuyến lấp lánh, tổng chi phí khoảng 400.000 đồng. Trang phục cô tự chuẩn bị, theo phong cách thoải mái.

Cúc cho hay cô rất thích hòa vào đám đông ở các sự kiện âm nhạc trong và ngoài nước. Trung bình khoảng 3 tháng, cô sẽ tham gia 1 lần. Tuy nhiên, nữ giáo viên cho biết lần đi xem concert Big Bang là tốn kém nhất. Vé hạng Premium Seating của cô giá 7,5 triệu đồng. Cộng thêm các khoản đi kèm, cô ước tính tổng chi phí cho đêm này khoảng 9 triệu đồng.

“Tôi đi cùng 4 người bạn, hứa hẹn sẽ vui hết mình trong buổi diễn hôm nay”, cô nói.

Ngọc Anh make-up ở quán cà phê ngay trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Viết Huy.

Cũng có mặt tại quán cà phê trước sân vận động từ 13h30, Ngọc Anh (30 tuổi) yêu cầu thợ make-up giúp mình có giao diện “đẹp nhất, lộng lẫy nhất”.

Ngọc Anh cho biết cô hâm mộ nhóm Big Bang từ năm học cấp 2. Năm ngoái, khi G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang) tổ chức chuyến lưu diễn cá nhân tại Việt Nam vào hai ngày 8-9/11, cô đều mua vé tới xem.

Lần này, tính cả vé (giá 7,5 triệu đồng), make-up, quần áo và giày, Ngọc Anh chi khoảng 10 triệu đồng cho đêm nhạc. Cô muốn bản thân chỉn chu, rạng rỡ để có những khoảnh khắc “đu” idol đáng nhớ.

Thợ make-up thu nhập gấp nhiều lần ngày thường

Tất bật trang điểm và làm tóc cho khách, Phương Thảo (thợ make-up) cho biết hôm nay, cô nhận trang điểm cho 4 người, giá trung bình khoảng 400.000 đồng/khách. Mọi người tìm và chốt lịch make-up với Thảo qua mạng xã hội Threads.

Làm nghề hơn 1 năm nay, Thảo cùng từng make-up cho khách tại các concert khác ở Hà Nội. Tuy nhiên, đây là lần cô được nhiều người đặt lịch nhất.

“Tôi rất vui khi được làm việc trong không khí rộn ràng, nhộn nhịp như thế này”, Thảo nói, chỉ về phía quán cà phê chật kín người.

Hòa chung không khí của các fan Big Bang, Thảo dự định kết thúc ca make-up thứ 4 sẽ “săn” vé vào tham gia đêm nhạc.

Các quán cà phê gần sân vận động Mỹ Đình ken đặc khách và thợ make-up. Ảnh: Viết Huy.

Tương tự, thợ make-up Ngọc Ánh bắt đầu ngày làm việc từ 7h sáng với 10 khách hàng tham gia concert. Ngoài những ca tại sân vận động, cô cũng đến tận khách sạn hoặc nhà để make-up cho khách.

Trong số khách của Ánh, có không ít người quen đã trang điểm từ các concert trước quay lại ủng hộ. Về phong cách, các cô gái thường chọn tông cá tính, cũng có người thích kiểu nhẹ nhàng, trong trẻo.

“Từ sáng đến giờ, tôi chưa ăn gì nhưng không thấy đói mà rất vui. Mỗi ngày như vậy, tôi có thể kiếm được thu nhập gấp nhiều lần ngày thường, có khi bằng nửa tháng cộng lại”, cô nói.

Big Bang tổ chức concert thuộc Big Bang 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều fan nước ngoài cũng bay sang Việt Nam để theo dõi đêm nhạc.