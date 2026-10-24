Quán cà phê đầu tiên của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Mỹ đóng cửa?

Cửa hàng King Coffee USA tại địa chỉ 321 W Katella Ave, Suite 142, thành phố Anaheim, bang California (Mỹ), hiện được Google Maps đánh dấu "Đã đóng cửa vĩnh viễn" (Permanently closed). Nền tảng đánh giá địa điểm Wanderlog cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Trong sơ đồ mặt bằng và danh sách gian hàng Trung tâm thương mại Anaheim GardenWalk công bố, tên King Coffee không còn xuất hiện. Gian hàng số 142, nơi thương hiệu này từng kinh doanh, vẫn được đánh dấu trên bản đồ nhưng không có tên đơn vị sử dụng.

Trong khi đó, các gian hàng lân cận như Kip Barry’s Magic Cafe (số 139), NeoFuns (số 143) hay Mystical Gifts & Souvenirs (số 144) vẫn có tên trong danh sách. Trung tâm thương mại cũng tiếp tục ghi nhận nhiều thương hiệu ăn uống lớn như Starbucks, The Cheesecake Factory và California Pizza Kitchen.

Quán cà phê King Coffee tại Mỹ ở thời điểm khai trương hồi tháng 5/2021.

Sơ đồ mặt bằng Anaheim GardenWalk cho thấy gian hàng số 142, nơi King Coffee từng kinh doanh, không còn tên thương hiệu trong danh sách cửa hàng. Nguồn: STC Anaheim GardenWalk.

Tại Mỹ, khi liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng King Coffee tại Anaheim, cuộc gọi báo không liên lạc được.

Một trong những đánh giá gần nhất được tìm thấy trên Google, được Wanderlog lưu lại, là nhận xét 5 sao của khách hàng Fuzzy N ngày 7/7/2024. Người này kể đã ghé King Coffee uống cà phê, ăn bánh croissant và được hai nhân viên pha chế phục vụ. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác và nguyên nhân cửa hàng đóng cửa.

Website chính thức của King Coffee Franchise, đơn vị phụ trách nhượng quyền chuỗi quán cà phê King Coffee, hiện cho thấy doanh nghiệp chỉ triển khai nhượng quyền tại hai thị trường, gồm Việt Nam và Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, fanpage King Coffee cho thấy chuỗi quán gồm 18 cơ sở ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, đến nay King Coffee chưa khai trương cửa hàng cả phê nào.

King Coffee là thương hiệu cà phê do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập. Doanh nghiệp được thành lập ngày 31/7/2018 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do TNI King Coffee làm chủ sở hữu. Ngành nghề kinh doanh chính gồm kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Cửa hàng King Coffee USA tại địa chỉ 321 W Katella Ave, Suite 142, thành phố Anaheim, bang California (Mỹ), hiện được Google Maps đánh dấu "Đã đóng cửa vĩnh viễn". Ảnh: Việt Nam hàng ngày.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 19/5/2021, vốn điều lệ của King Coffee được tăng từ 50 tỷ đồng lên mức 100 tỷ đồng.

Bà Thảo từng chia sẻ rằng khi xây dựng King Coffee, bà bắt đầu với tâm thế của một người khởi nghiệp, nhưng có lợi thế từ sự am hiểu sâu sắc về ngành cà phê. Trên nền tảng đó, thương hiệu từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, từ cà phê hạt nguyên chất, cà phê rang xay đến viên nén và các bộ quà tặng cao cấp.

Tháng 5/2021, thương hiệu này khai trương quán đầu tiên tại Mỹ ở Anaheim GardenWalk, khu mua sắm và giải trí nằm gần công viên Disneyland nổi tiếng.

Vị trí gần Disneyland được kỳ vọng giúp King Coffee tiếp cận khách hàng Mỹ và du khách quốc tế. Khi khai trương, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở thêm 20 cửa hàng tại Mỹ ngay trong năm 2021, tiến tới 100 cửa hàng vào năm 2022, chủ yếu thông qua mô hình nhượng quyền.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh thị trường cà phê Mỹ đã có sự hiện diện của nhiều chuỗi lớn như Starbucks, Dunkin' hay The Coffee Bean & Tea Leaf.

Dù không còn cửa hàng cà phê mang thương hiệu riêng tại Mỹ, King Coffee vẫn duy trì hoạt động kinh doanh thông qua kênh bán lẻ và phân phối sản phẩm như cà phê hòa tan, cà phê rang xay và cà phê hạt.

Thông tin từ phía doanh nghiệp cho thấy, sản phẩm King Coffee được phân phối qua một số hệ thống bán lẻ như Costco, TJ Maxx, Walmart... cũng như các sàn thương mại điện tử và văn phòng đại diện tại Lake Forest, California.

Khi liên hệ số điện thoại +1 949-215-1158 của King Coffee USA. Cuộc gọi kết nối được với tổng đài tự động, hướng dẫn lựa chọn các bộ phận hỗ trợ, song chưa có trao đổi trực tiếp với đại diện công ty.

Như vậy, King Coffee vẫn hiện diện tại Mỹ thông qua hoạt động kinh doanh sản phẩm cà phê. Riêng kế hoạch phát triển chuỗi 100 cửa hàng được công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa có kết quả thực hiện được xác minh đầy đủ.

Trước đó, vào ngày 21/10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng con trai cả, ông Đặng Lê Trung Nguyên, đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group.

Đây là bước tham gia mới của thế hệ thứ hai trong gia đình vào hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vai trò cụ thể của ông Đặng Lê Trung Nguyên đối với chiến lược phát triển King Coffee, đặc biệt là kế hoạch mở rộng tại thị trường quốc tế, hiện chưa được công bố chi tiết.