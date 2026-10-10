Quán bún bò ở Huế bị xử phạt sau phản ánh 'sợi lạ' trong tô đồ ăn

UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, sau phản ánh của người dân trên ứng dụng Hue-S về dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bún bò Bo Mập (số 21 Hà Nội, phường Thuận Hóa), đoàn kiểm tra của phường đã thực hiện kiểm tra thực tế, ghi nhận hai vi phạm và lập biên bản xử phạt theo quy định.

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/10, người dân phản ánh phát hiện sợi lạ trong tô bún bò tại quán, đồng thời bày tỏ lo ngại về quy trình sơ chế, xử lý nguyên liệu.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với quán bún bò Bo Mập. (Ảnh: UBND phường Thuận Hóa)

Đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ở các nguyên liệu được kiểm tra, gồm bún, rau, chả thịt và một số nguyên liệu liên quan. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận hai vi phạm về điều kiện vệ sinh trong chế biến, phục vụ thực phẩm: Thức ăn không được che đậy để ngăn bụi bẩn và người chế biến không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, ăn ngay. Đoàn kiểm tra sau đó lập biên bản xử phạt đối với các vi phạm này.

UBND phường Thuận Hóa cho biết, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng Hue-S, góp phần chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Qua đó, yêu cầu các cơ sở chú trọng bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm, nhất là việc che đậy thức ăn và bảo đảm vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.