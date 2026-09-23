Quần bom trở lại, nhưng muốn mặc đẹp phải biết cách cân bằng tỷ lệ

Sau nhiều mùa quần ống rộng phủ sóng tủ đồ, thời trang 2026 bắt đầu chuyển sự chú ý sang một kiểu phom có hình dáng đặc biệt hơn: quần bom, hay balloon pants.

Không khó nhận ra thiết kế này. Phần hông và đùi được tạo độ phồng, đường ống cong ra ngoài rồi thu dần về phía mắt cá chân. Khác với quần ống rộng thông thường vốn giữ độ rộng tương đối đều, quần bom tạo cảm giác như một khối cong bao quanh chân.

Phần hông và đùi được tạo độ phồng, đường ống cong ra ngoài rồi thu dần về phía mắt cá chân. Ảnh: Moritz Scholz

Sự trở lại này không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội. Balloon pants đã được đưa lên nhiều sàn diễn mùa xuân - hè và thu - đông 2026. British Vogue nhận định kiểu quần này đang tiếp nối làn sóng của những phom dáng cong như horseshoe jeans, trong khi Vogue Pháp ghi nhận lượng tìm kiếm balloon pants trên Lyst tăng 227% trong năm 2026.

Nếu quần ống rộng tạo hiệu ứng kéo dài theo chiều dọc thì quần bom lại gây chú ý bằng đường cong và khối lượng.

Phần vải tập trung nhiều ở hông và đùi, sau đó thu nhẹ về gấu khiến đôi chân có vẻ ngắn hơn nếu chọn sai chiều dài hoặc phối quá nhiều lớp rộng cùng lúc. Chính vì vậy, đây không phải kiểu quần cứ mặc rộng bên dưới rồi kết hợp một chiếc áo oversized bên trên là xong.

Phần vải tập trung nhiều ở hông và đùi. Ảnh: Instagram @eripalko

Ngược lại, phom dáng này có một ưu điểm khá rõ: nó tạo khoảng trống quanh phần hông, đùi và bắp chân. Với những người không muốn để lộ đường nét đôi chân hoặc có bắp chân đầy đặn, quần bom có thể giúp tổng thể mềm hơn.

Người có dáng quả lê cũng có thể tận dụng phần phồng của quần để tạo cảm giác cân đối hơn, miễn là phần eo được xác định rõ.

Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất khi thử một thiết kế có nhiều thể tích như balloon pants.

Khi phần dưới cơ thể đã có độ phồng, phần thân trên nên được giữ tương đối gọn. Áo thun vừa người, áo ba lỗ, áo hai dây hoặc sơ mi sơ vin đều có thể tạo khoảng hở cần thiết giữa eo và phần quần.

Khi phần dưới cơ thể đã có độ phồng, phần thân trên nên được giữ tương đối gọn. Ảnh: Instagram @i___amr

Với người thấp hoặc có vóc dáng nhỏ, quần cạp cao và độ dài trên hoặc vừa chạm mắt cá chân thường dễ xử lý hơn. Một chiếc áo ngắn cũng giúp đường eo được nâng lên, tránh cảm giác cơ thể bị chia thành quá nhiều khối.

Ngược lại, nếu cả áo lẫn quần đều quá dài và rộng, tỷ lệ cơ thể dễ bị thu ngắn.

Sức hút của balloon pants không chỉ nằm trên sàn diễn. Nhiều gương mặt nổi tiếng cũng lựa chọn phom quần này theo những cách khá khác nhau.

Son Ye Jin từng xuất hiện với quần bom màu hồng pastel trong kỳ nghỉ. Cách phối cùng áo ba lỗ đồng màu, túi đan và sandal khiến thiết kế rộng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Son Ye Jin từng xuất hiện với quần bom màu hồng pastel trong kỳ nghỉ. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo lại chọn quần bom xanh baby. Việc diện đồng bộ màu sắc giúp đường nét trang phục liền mạch, đồng thời hạn chế cảm giác chiếc quần chiếm quá nhiều sự chú ý.

Diễn viên Leslie Bibb cũng được ghi nhận xuất hiện ở Manhattan với quần bom xếp ly cùng blazer xám. Cách phối này cho thấy balloon pants không nhất thiết phải gắn với trang phục nghỉ dưỡng hay street style mà hoàn toàn có thể bước vào những bộ đồ mang tính công sở.

Diễn viên Leslie Bibb cũng được ghi nhận xuất hiện ở Manhattan với quần bom xếp ly cùng blazer xám. Ảnh: TheStewartofNY

Những cách mặc này cũng phù hợp với xu hướng chung của năm 2026: balloon pants đang được đưa vào cả những bản phối tối giản, bohemian lẫn trang phục có cấu trúc rõ ràng.

Một trong những điểm thú vị của quần bom là cùng một chiếc quần nhưng có thể tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau tùy chất liệu và phần thân trên.

Quần bom bằng cotton, linen hoặc các loại vải mềm có độ rủ phù hợp với những ngày nóng. Màu trắng kem, be, xanh nhạt hoặc pastel giúp giảm cảm giác nặng nề vốn có của phom rộng.

Một chiếc áo ren, áo hai dây hoặc ba lỗ đi cùng sandal có thể tạo nên tổng thể mang tinh thần nghỉ dưỡng.

Balloon pants đang hưởng lợi từ sự trở lại của phong cách bohemian. Các thiết kế vải mềm, hơi rủ khi đi cùng áo ren, áo có chi tiết bay hoặc phụ kiện tua rua sẽ làm rõ nét phóng khoáng của phom quần.

Với kiểu phối này, không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Bản thân chiếc quần đã tạo đủ điểm nhấn.

Blazer, sơ mi hoặc áo khoác có đường cắt rõ ràng là cách nhanh nhất để biến quần bom thành một bộ đồ gọn gàng hơn.

Một chiếc blazer màu be đi cùng quần bom trắng kem là lựa chọn tương đối dễ ứng dụng. Sự tương phản giữa phần dưới mềm và rộng với đường vai rõ của blazer giúp trang phục không bị rơi vào cảm giác xuề xòa.

Các nguồn thời trang quốc tế cũng đang đưa balloon pants vào những bản phối với blazer, áo sơ mi và áo khoác có cấu trúc để cân bằng phần dưới nhiều khối lượng.

Không phải cứ sở hữu đôi chân dài và thon mới mặc được quần bom.

Cấu trúc cong của chiếc quần giúp che khá nhiều đường nét ở phần chân. Những người có chân chữ O hoặc bắp chân đầy đặn có thể tận dụng đặc điểm này để tạo cảm giác đường chân mềm hơn.

Tuy nhiên, điều cần tránh là chọn một chiếc quần quá phồng so với vóc dáng. Balloon pants vốn đã tạo nhiều thể tích, vì vậy một thiết kế phồng quá mức có thể khiến người nhỏ con bị "nuốt" dáng thay vì được tôn dáng.

Với vóc dáng thấp, cạp cao, gấu quần gọn và giày có phần đế vừa phải thường dễ tạo hiệu ứng cân đối hơn.

Cùng một phom nhưng chất liệu khác nhau có thể cho ra hai kết quả hoàn toàn khác.

Cotton hoặc linen tạo cảm giác nhẹ và phù hợp với mùa nóng. Denim khiến quần có vẻ bụi bặm hơn. Kaki giữ phom tốt, thích hợp với những bản phối chỉn chu. Trong khi đó, nhung tăm mang đến cảm giác retro rõ hơn và phù hợp với thời tiết se lạnh.

Với balloon pants, chất liệu càng quan trọng bởi phần phồng của quần phải có khả năng giữ hình dáng nhưng không khiến tổng thể trông cứng.

British Vogue cũng lưu ý rằng những mẫu balloon đẹp phụ thuộc nhiều vào chất liệu và cách đặt ly. Vải quá mềm có thể khiến phom mất dáng, trong khi cấu trúc không phù hợp có thể làm đường cong trở nên kém cân đối.

Một là mặc cả cây đều oversized. Khi áo, quần và áo khoác cùng rộng, vòng eo biến mất và cơ thể dễ trông thấp hơn.

Hai là chọn quần quá dài. Gấu quần phủ kín giày hoặc kéo lê trên mặt đất khiến phần chân vốn đã bị che bởi phom cong càng khó tạo cảm giác thanh thoát.

Ba là dùng quá nhiều chi tiết cùng lúc. Quần bom vốn đã là món đồ nổi bật. Khi kết hợp thêm áo nhiều tầng, túi lớn và giày quá hầm hố, tổng thể dễ trở nên nặng nề.

Cách an toàn hơn là để chiếc quần làm nhân vật chính, còn những món đồ còn lại đóng vai trò cân bằng.

Balloon pants ban đầu có thể tạo cảm giác khá lạ mắt vì khác xa những kiểu quần quen thuộc như skinny hay ống đứng. Nhưng trong năm 2026, phom dáng này đang xuất hiện liên tục từ sàn diễn đến street style và các bản phối đời thường.

Không chỉ được dùng cho mùa hè, những phiên bản bằng vải dày hơn, màu trầm hơn cũng đang được đưa vào các bộ sưu tập thu - đông. Glamour thậm chí xếp balloon trousers vào nhóm xu hướng quần có thể bắt đầu mặc từ mùa hè và tiếp tục sử dụng khi thời tiết chuyển lạnh.

Vì thế, nếu quần ống rộng đã trở thành lựa chọn quá quen thuộc, balloon pants có thể là bước chuyển tiếp thú vị cho tủ đồ mùa thu năm nay. Không cần chạy theo phom phồng nhất, chỉ cần tìm được chiếc quần vừa cơ thể và biết cách để phần eo, gấu quần cùng đôi giày tạo thành một đường tỷ lệ hợp lý.