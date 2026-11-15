Quán bar Mỹ ra đời từ tiểu thuyết 175 năm tuổi

Các buổi đọc sách tại quán bar diễn ra sôi nổi, đôi khi có sự tham gia của chuyên gia săn cá voi. Ảnh: @Amir Hamja/NYT.

Suốt 10 năm, bartender Bryan Schneider từng làm việc tại nhiều nhà hàng và quán bar nổi tiếng ở New York (Mỹ), ấp ủ ý tưởng mở quán cocktail lấy cảm hứng từ Moby-Dick (Cá voi trắng), tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Mỹ Herman Melville.

Chia sẻ với The New York Times, Schneider đặc biệt ấn tượng với Spouter-Inn, quán trọ dành cho thủy thủ được miêu tả trong tác phẩm. Không gian có trần thấp, sàn gỗ cũ kỹ và ánh sáng mờ tối, gợi cảm giác như đang ở trong khoang tàu giữa biển khơi. Theo Schneider, những chi tiết này mang đến nhiều ý tưởng thiết kế một quán bar. Vợ ông, Rachel Leal, cho biết chồng đã theo đuổi dự định suốt một thập kỷ.

Năm 2025, khi tìm được mặt bằng trên phố Peck Slip, gần khu cảng South Street Seaport ở New York, Schneider quyết định mở Quick Eternity. Tên quán bắt nguồn từ một câu văn trong Cá voi trắng.

Quán bar nằm gần nơi nhà văn Herman Melville sinh sống trước khi ra khơi năm 1839. Những trải nghiệm trên tàu buôn và tàu săn cá voi sau đó trở thành chất liệu cho tiểu thuyết xuất bản năm 1851.

Tác giả / Tác phẩm

Cá voi trắng

Tác giảHerman Melville (dịch giả: Hugo Nguyễn)

Xuất bản2022

Nhà xuất bảnNXB Kim Đồng

Cá voi trắng kể về hành trình săn lùng con cá voi từng khiến thuyền trưởng Ahab mất một chân. Qua chuyến đi đầy sóng gió, tác phẩm khắc họa nỗi ám ảnh, lòng thù hận và cuộc đối đầu giữa con người với thiên nhiên.

Để tái hiện thế giới trong sách, Schneider mời nghệ sĩ Azikiwe Mohammed thiết kế quán. Không gian có tranh tường hình cá voi, quầy bar bằng gỗ và tác phẩm điêu khắc mô phỏng xương hàm cá voi. Thực đơn cũng kết hợp các món ăn truyền thống vùng New England với cocktail hiện đại. Một số đồ uống được đặt tên theo những chi tiết trong tiểu thuyết.

Tầng trên của Quick Eternity là The Gam, căn phòng ấm cúng với nhiều kệ sách, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn học và câu lạc bộ đọc Cá voi trắng do Rachel Leal điều hành.

Có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ sách, Leal quyết định dành 12 tháng để cùng các thành viên đọc hết tiểu thuyết của Herman Melville. Ban đầu, cô lo ngại ít người tham gia vì tác phẩm nổi tiếng dài và khó đọc. Tuy nhiên, buổi gặp áp chót vào tháng 9 đã thu hút khoảng 40 người.

Thành viên đến từ nhiều ngành nghề, gồm thủy thủ, giáo sư tiếng Anh nghỉ hưu, nhà đầu tư bất động sản, kỹ sư phần mềm và nghệ sĩ biểu diễn.

Trong mỗi buổi gặp, họ vừa thưởng thức cocktail, đồ ăn, vừa chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận. Người tham gia có cả độc giả đã đọc Cá voi trắng nhiều lần lẫn người mới tiếp cận tác phẩm. Các thành viên lâu năm cũng chủ động tránh tiết lộ tình tiết quan trọng để giữ trải nghiệm cho người đọc lần đầu.

Rachel Leal (trái) và Bryan Schneider tại The Gam. Ảnh: @Amir Hamja/NYT.

Nội dung thảo luận không giới hạn trong phân tích văn học. Các thành viên tranh luận về tôn giáo, kinh tế ngành săn cá voi, đời sống thủy thủ và tâm lý nhân vật.

Thuyền trưởng Ahab, người bị ám ảnh bởi việc truy đuổi cá voi trắng, thậm chí được so sánh với một CEO công nghệ cực đoan hoặc người đàn ông đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên. Những thành viên từng đi biển còn chia sẻ trải nghiệm thực tế, giúp các cuộc trò chuyện trở nên sinh động.

Sau gần 1 năm, câu lạc bộ trở thành nơi kết nối những người yêu sách. Nhiều thành viên đã kết bạn, thậm chí lập nhóm đọc riêng để tiếp tục gặp nhau hàng tuần tại Quick Eternity.

Trước sự hưởng ứng của khách, Schneider và Leal quyết định biến chương trình đọc Cá voi trắng thành hoạt động thường niên, với đợt tiếp theo bắt đầu vào tháng 1. Nhiều thành viên cũ cũng muốn tham gia lại để đọc tác phẩm lần thứ hai.

Với Schneider, Cá voi trắng không chỉ là câu chuyện về cuộc săn cá voi đầy bi kịch. Ông đặc biệt yêu thích chất hài hước châm biếm và những góc nhìn đa dạng về con người trong cuốn sách.

Andrew Kingsley, một giáo viên tham gia câu lạc bộ, cho rằng cuốn sách này cũng là câu chuyện về tình bạn, dù đây không phải chủ đề chính của tác phẩm.