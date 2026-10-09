Quản Bạ tạo sức hút từ bản sắc văn hóa truyền thống

Các hoạt động văn hóa truyền thống góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch Quản Bạ. Ảnh minh họa

Từ ngày 15 - 16.10, tại Sân vận động xã Quản Bạ, UBND xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Không gian văn hóa dân tộc năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, tiềm năng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người Quản Bạ đến với du khách. Chương trình có sự tham gia của các thôn trên địa bàn xã, cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 15.10, với các hoạt động diễu hành của các đoàn tham gia, chương trình nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc, trao cờ lưu niệm và màn trình diễn múa tập thể của học sinh. Đêm khai mạc còn có hoạt động đốt lửa trại, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Chương trình có sự tham gia của các thôn trên địa bàn xã, cùng đông đảo Nhân dân và du khách (Ảnh minh họa)

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao dân tộc được tổ chức sôi nổi, với các môn như đẩy gậy nam, nữ; leo cột; kéo co nam, nữ. Bên cạnh đó là các phần thi biểu diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, bịt mắt vận chuyển nông sản và nhiều trò chơi dân gian, góp phần tái hiện không khí sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc trưng của vùng cao.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trình diễn nghề thủ công và chế biến ẩm thực truyền thống, tạo cơ hội để du khách trực tiếp tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Quản Bạ.

Du khách có thể tìm hiểu các công đoạn chế biến phở ngô, mèn mén, xôi ngũ sắc; khám phá kỹ thuật dệt lanh, chế tác khèn Mông, đan lát và những nét văn hóa dân gian đặc sắc.

Chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao dân tộc được tổ chức sôi nổi. Ảnh minh họa

Thông qua các hoạt động trình diễn và trải nghiệm trực quan, những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu sinh động, giúp du khách hiểu hơn về phong tục, tập quán, đời sống lao động và sự khéo léo của người dân địa phương.

Đây cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc xã Quản Bạ giao lưu, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa, từng bước đưa các giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch.

Dịp này, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu, khám phá nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở Quản Bạ. Ảnh minh họa

Việc tổ chức Không gian văn hóa dân tộc gắn với chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2026 không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn góp phần tăng sức hấp dẫn cho Quản Bạ, tạo cơ hội quảng bá các sản phẩm đặc trưng và kết nối văn hóa truyền thống với du lịch trải nghiệm.

Đến với Quản Bạ dịp này, du khách có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu, khám phá nét đẹp trong đời sống, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc, qua đó thêm hiểu, thêm yêu vùng đất và con người vùng cao nguyên đá.