Quần áo chất đống như núi tại dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc chiều 9/10, tại khu vực dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, cách đường Phạm Hùng khoảng 200 m, nhiều đống quần áo cũ, chăn, vải… được tập kết ngổn ngang trên khu đất trống.

Quần áo , chăn màn cũ chất thành đống lớn lâu ngày gây ô nhiễm, mất mỹ quan.

Số lượng quần áo lớn, chất thành từng đống cao, kéo dài trên một khoảng đất rộng. Phần lớn quần áo được đựng trong các bao tải, tập kết sát nhau; một số vị trí được phủ bạt sơ sài. Nhiều bao tải nằm ngổn ngang, quần áo bên trong tràn ra ngoài, tạo thành những đống vải vóc lộn xộn.

Sau thời gian dài phơi mưa, nắng, nhiều quần áo đã ẩm mốc, bám bẩn và bốc mùi khó chịu. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, nhất là khi lượng quần áo, vải vóc tiếp tục bị bỏ lại mà không được thu gom, xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, khu đất nằm trong phạm vi dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ. Việc tập kết khối lượng lớn quần áo cũ tại đây khiến khu vực trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Bà Nguyễn Xuân Lan (phường Từ Liêm) người thường xuyên đi bộ thể dục qua khu vực này, cho biết quần áo được tập kết tại đây đã lâu.

“Không biết họ mang quần áo đến đây để làm gì mà cứ chất thành đống, để lâu ngày mục nát, bẩn thỉu, gây ô nhiễm môi trường. Tôi mong chính quyền sớm cho thu dọn, trả lại mặt bằng sạch sẽ, đồng thời có biện pháp xử lý những trường hợp cố tình đổ, tập kết rác thải không đúng nơi quy định”, bà Lan kiến nghị.

Theo ghi nhận thực tế, quần áo cũ không được phân loại, che chắn cẩn thận tại tất cả các vị trí. Việc để quần áo phơi mưa nắng trong thời gian dài càng khiến khu vực tập kết trở nên mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Quần áo chất đống như núi tại khu vực dự án đường nối từ đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Thông tin với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc chiều 9/10, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp khu vực này, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đổ rác, tập kết phế thải trái phép.

Theo đại diện phòng, trước đây, phường đã cho lắp đặt nhiều biển cấm đổ rác tại khu vực; camera giám sát cũng từng được bố trí để theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực được giải tỏa phục vụ dự án đường nên camera không thể tiếp tục duy trì tại vị trí cũ. Tình trạng tập kết quần áo cũ, rác thải vì thế lại tái diễn.

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm cho biết, sẽ tham mưu, đề xuất lực lượng an ninh cơ sở tăng cường kiểm tra, mật phục để phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình đổ rác, tập kết đồ cũ trái phép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường cũng đã chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường Urenco 7 thu dọn số quần áo cũ tại khu vực trên.

Việc thu gom, xử lý lượng quần áo tồn đọng là cần thiết để bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và không ảnh hưởng đến khu vực dự án. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng tái diễn, bên cạnh việc dọn dẹp, chính quyền địa phương cần duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tập kết rác thải trái quy định.