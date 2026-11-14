Quán ăn Thái được Song Hye Kyo ghé ăn và để lại chữ ký, thu hút nhiều sao quốc tế

Tóm tắt nhanh: Cuộc gặp gỡ gây sốt: Quán ăn đường phố trứ danh đạt sao Michelin tại Bangkok - Jay Fai vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tiếp minh tinh Hàn Quốc Song Hye Kyo đến dùng bữa.

Cử chỉ ấm áp: Đại diện quán ăn bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước thái độ thân thiện của nữ diễn viên, đặc biệt là cái ôm nồng ấm mà cô dành cho bà chủ Jay Fai.

Sức hút của "nữ hoàng ẩm thực đường phố": Jay Fai Bangkok vốn là tọa độ ẩm thực huyền thoại của Thái Lan, nổi tiếng với món trứng cuộn cua khổng lồ và từng đón tiếp nhiều ngôi sao hạng A thế giới.

Cư dân mạng vừa được phen xôn xao trước thông tin minh tinh Song Hye Kyo ghé thăm quán ăn đường phố trứ danh Jay Fai tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trên trang mạng xã hội chính thức, đại diện của nhà hàng đã đăng tải bức ảnh lưu niệm cùng những dòng chia sẻ đầy tình cảm bằng tiếng Hàn gửi đến nữ diễn viên, thu hút lượng tương tác lớn từ công chúng.

Song Hye Kyo chụp ảnh cùng bà chủ quán Jay Fai.

Trong bài đăng của mình, phía nhà hàng Jay Fai bày tỏ lòng biết ơn chân thành khi Song Hye Kyo đã dành thời gian trực tiếp đến gặp gỡ và thưởng thức ẩm thực tại đây. Đại diện quán ăn xúc động viết rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ cảm nhận được tình cảm yêu mến nồng nhiệt mà mọi người dành cho nữ diễn viên, đồng thời trân trọng cách đối xử gần gũi, thân thiện mà cô mang lại cho toàn bộ đội ngũ nhân viên.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo ghi điểm tuyệt đối với diện mạo đời thường giản dị, mộc mạc nhưng vẫn toát lên thần thái thanh lịch. Mỹ nhân sinh năm 1981 còn để lại chữ ký cùng lời cảm ơn vì bữa ăn ngon.

Chữ ký và lời cảm ơn mà Song Hye Kyo để lại cho quán.

Jay Fai Bangkok từ lâu đã được xem là biểu tượng sống của nền ẩm thực đường phố Thái Lan. Tọa lạc trên con phố Maha Chai sầm uất, quán ăn bình dân này do bà Supinya Junsuta (thường gọi là cô Jay Fai) sáng lập và trực tiếp đứng bếp. Hình ảnh người đầu bếp ngoài 70 tuổi đeo chiếc kính bảo hộ trượt tuyết đặc trưng để tránh dầu mỡ bắn vào mắt, miệt mài đảo chảo trên bếp than hồng đã trở thành thương hiệu độc nhất vô nhị.

Năm 2018, Jay Fai tạo nên "cú địa chấn" cho giới ẩm thực thế giới khi trở thành quán ăn đường phố đầu tiên tại Thái Lan được gắn sao Michelin danh giá, giữ vững phong độ này suốt nhiều năm liên tiếp.

Bà chủ Jay Fai cùng chứng nhận Michelin Guide mới nhất.

Thực đơn của quán nổi tiếng nhất với món trứng cuộn thịt cua khổng lồ (Khai Jiao Pu) có lớp vỏ vàng giòn bao bọc phần nhân thịt cua tươi ngọt đầy ắp bên trong, bên cạnh các món hải sản xào cay đậm đà hương vị bản địa. Hằng ngày, quán tiếp đón số lượng khách khổng lồ, đến mức phải xếp hàng nhiều giờ liền mới đến lượt.

Những món ăn được du khách khen ngợi khi ghé tiệm ăn của bà Jay Fai.

Nhờ danh tiếng lẫy lừng, thực khách muốn thưởng thức món ăn tại đây thường phải xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm hoặc đặt bàn trước nhiều tháng. Trước Song Hye Kyo, Jay Fai từng là điểm dừng chân quen thuộc của hàng loạt ngôi sao đình đám thế giới như Lisa (BLACKPINK), tài tử Russell Crowe, tỷ phú Jack Ma... hay nhiều đầu bếp danh tiếng quốc tế, khẳng định sức hút không thể chối từ của tinh hoa ẩm thực đường phố xứ Chùa Vàng.

Quán ăn từng tiếp đón nhiều ngôi sao nổi tiếng bên cạnh Song Hye Kyo.