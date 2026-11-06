Quân A.P và bạn gái chính thức báo tin vui sau lễ cưới

Mới đây, Quân A.P và bạn gái Lê Khanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi cùng nhau đón nhận tin vui đặc biệt. Đáng nói, thông tin này xuất hiện không lâu sau khi cả hai có một lễ cưới đáng nhớ trong khuôn khổ chương trình truyền hình thực tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Quân A.P và bạn gái Lê Khanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi cùng nhau đón nhận tin vui đặc biệt.

Theo đó, trong danh sách những thành viên và khách mời của gameshow nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần, Quân A.P và Lê Khanh lần lượt chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu. Nam ca sĩ đứng ở vị trí đầu tiên, trong khi bạn gái anh theo sát ở vị trí thứ hai. Việc cả hai cùng xuất hiện ở những thứ hạng cao nhất khiến không ít người bất ngờ, đồng thời cho thấy sức hút đáng chú ý của cặp đôi sau màn xuất hiện đặc biệt trên sóng truyền hình.

Ngay khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả đã bày tỏ sự phấn khích, đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Quân A.P và Lê Khanh. Không ít người cho rằng đây là một tin vui đầy ý nghĩa đối với cả hai, nhất là khi những khoảnh khắc ngọt ngào trong lễ cưới trước đó vẫn đang nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Trước đó, lễ cưới của Quân A.P và Lê Khanh trong chương trình truyền hình thực tế từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc tình cảm, sự đồng hành và cách cả hai dành cho nhau sự quan tâm đã tạo nên nhiều cảm xúc đối với người xem. Dù diễn ra trong khuôn khổ một gameshow, lễ cưới vẫn để lại dấu ấn riêng, góp phần giúp câu chuyện của cặp đôi nhận được sự chú ý.

Trước đó, lễ cưới của Quân A.P và Lê Khanh trong chương trình truyền hình thực tế từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Đặc biệt, việc Lê Khanh đứng ở vị trí thứ hai trong bảng thống kê cũng khiến nhiều người thích thú. Không phải nghệ sĩ hoạt động thường xuyên trước công chúng như Quân A.P, song cô vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể sau khi xuất hiện cùng bạn trai.

Có thể nói, việc cùng nhau dẫn đầu danh sách những gương mặt được chú ý trong tuần là một dấu ấn đáng nhớ đối với Quân A.P và Lê Khanh. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào trong lễ cưới đến tin vui mới nhất, cả hai đang trở thành một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích chương trình.

Trước đó, lễ cưới của Quân A.P và Lê Khanh trong chương trình truyền hình thực tế từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.