Quân A.P tình tứ bên 'cô dâu' Lê Khanh trên sóng truyền hình

Tối 28/10, nhà sản xuất công bố teaser tập 14 Running Man Vietnam. Đáng chú ý, Lê Khanh là khách mời tham gia tập này, lộ diện với thân phận "cô dâu". Người đẹp diện áo dài hồng, đội voan cô dâu và trang điểm kỹ lưỡng. Cô rạng rỡ đứng cạnh Quân A.P. Cả hai có nhiều phân cảnh tương tác thân mật.

Lê Khanh xuất hiện nổi bật ở đầu và cuối teaser. Người đẹp chia sẻ: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được ở đây, làm con dâu của gia đình mình". Trấn Thành, Anh Tú Atus và dàn cast của chương trình vỗ tay, chúc phúc cho cả hai. Trong khi đó, ở khoảnh khắc cuối, Quân A.P cho biết: "Con trai đến tuổi là phải lấy vợ thôi".

Quân A.P tình tứ bên "cô dâu" Lê Khanh ở Running Man Vietnam.

Đoạn teaser thu hút lượng thích, tương tác lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, Quân A.P cũng được cho là công khai Lê Khanh thông qua MV mới. Hai người có nhiều phân cảnh tương tác tình cảm. Trước đây, Lê Khanh từng góp mặt trong MV Thiên Mệnh của Quân A.P, ra mắt vào tháng 6/2025. Song khi ấy, gương mặt của nữ chính không lộ diện.

Những phân cảnh tình cảm giữa nam ca sĩ và Lê Khanh khiến khán giả phấn khích. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng chia sẻ sản phẩm mới của Quân A.P. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng cho cả hai và bình luận "mong sớm nhận thiệp cưới từ Quân A.P và Lê Khanh".

Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997, quen biết từ thời học cấp 2 và tiếp tục học chung trong những năm cấp 3. Từ cuối 2025, Quân A.P và Lê Khanh dường như cởi mở hơn trong việc thể hiện mối quan hệ. Lê Khanh thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến công việc của nam ca sĩ, từ những chuyến lưu diễn đến các show thuộc chương trình Anh trai “say hi”.

Trong loạt ảnh ghi lại chuyến đi Hàn Quốc vào tháng 10/2025, Quân A.P xuất hiện bên Lê Khanh với nhiều cử chỉ thân mật như ôm vai, hôn má. Cả hai cũng lựa chọn trang phục có sự đồng điệu như đồ đôi.