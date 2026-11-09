Quân A.P lộ loạt ảnh tình cảm với Lê Khanh từ năm 15 tuổi, chuyện tình 14 năm gây chú ý

Sau màn xuất hiện cùng nhau trong MV 3 Phải 6 Đừng và chương trình Running Man Vietnam, Quân A.P và Lê Khanh liên tục được khán giả quan tâm. Đáng chú ý, sự chú ý dành cho cặp đôi không chỉ đến từ những khoảnh khắc tình cảm gần đây mà còn xuất phát từ loạt hình ảnh được cho là ghi lại cuộc sống của họ từ hơn một thập kỷ trước.

Cư dân mạng mới đây tìm thấy một tài khoản Instagram có tên "anhquan241", được cho là của Quân A.P. Tài khoản này có tên và ngày sinh trùng với thông tin của nam ca sĩ. Theo dữ liệu hiển thị, bài đăng đầu tiên xuất hiện ngày 9/7/2012, trong khi bài viết cuối cùng được đăng vào ngày 26/9 cùng năm. Trong khoảng hơn hai tháng, trang cá nhân này đã cập nhật tổng cộng 59 bài viết.

Điểm khiến nhiều người chú ý là Lê Khanh xuất hiện trong phần lớn hình ảnh trên tài khoản. Hai người cùng chụp selfie, ghi lại những khoảnh khắc đời thường hoặc đứng cạnh nhóm bạn. Những bức ảnh có phong cách giản dị, mang dấu ấn tuổi học trò, nhưng cũng cho thấy sự thân thiết giữa hai người từ thời điểm Quân A.P được cho là mới khoảng 15 tuổi.

Việc những hình ảnh cũ bất ngờ được tìm lại giúp khán giả có thêm góc nhìn về mối quan hệ vốn được nam ca sĩ giữ kín trong nhiều năm. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz, Quân A.P và Lê Khanh đã có một quãng thời gian dài gắn bó từ môi trường học đường.

Quân A.P và Lê Khanh từng học chung tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Nam ca sĩ tiết lộ bạn gái là mối tình đầu, cả hai bắt đầu tìm hiểu và gắn bó khi mới 15 tuổi. Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra vào năm lớp 9.

Đến năm lớp 12, Quân A.P từng dành dụm tiền tiêu vặt để mua son tặng bạn gái. Món quà có giá khoảng 3 triệu đồng, trở thành một trong những kỷ niệm được nhắc lại khi câu chuyện tình cảm của cặp đôi được công chúng chú ý.

Dù đã quen biết nhau 14 năm, hành trình của cả hai không hoàn toàn liền mạch. Quân A.P từng chia sẻ họ có một vài năm tạm chia tay. Nam ca sĩ cho biết bản thân cần có thêm trải nghiệm trước khi có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài. Anh từng nói: "Tôi phải đi khám phá, mới duy trì tiếp tục mối tình dài như thế. Nếu không, tôi không đủ trải nghiệm để yên vị một chỗ".

Về phía Lê Khanh, cô dành sự trân trọng cho những điểm khiến mình yêu mến ở bạn trai, từ sự thông minh, ngoại hình đến cách quan tâm và chiều chuộng trong cuộc sống thường ngày.

Khi bước chân vào showbiz, Quân A.P khá hạn chế chia sẻ về đời tư. Nam ca sĩ hiếm khi đăng tải hình ảnh bạn gái hoặc nhắc đến chuyện tình cảm trước truyền thông. Anh từng cho rằng việc công khai mối quan hệ có thể tạo thêm áp lực cho cả hai, vì vậy muốn giữ những câu chuyện riêng tư trong phạm vi phù hợp và chỉ chia sẻ khi cả hai cùng sẵn sàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Quân A.P và Lê Khanh đã có những lần xuất hiện chung trước công chúng. Đáng chú ý là màn tổ chức đám cưới đặc biệt trong chương trình Running Man Vietnam. Tại đây, nam ca sĩ giới thiệu Lê Khanh là vợ, cả hai cùng trải qua những khoảnh khắc tình cảm trước sự chứng kiến của dàn cast.

Lê Khanh không giấu được xúc động trong chương trình. Trấn Thành cũng gửi lời chúc đến cặp đôi, khiến khoảnh khắc này càng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau màn xuất hiện đặc biệt, Quân A.P cho biết anh và Lê Khanh dự định tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Từ những bức ảnh được đăng tải năm 2012 đến lần công khai mối quan hệ trên truyền hình, câu chuyện của cả hai đang dần được hé lộ qua những dấu mốc cách nhau nhiều năm.

Ảnh: FBNV