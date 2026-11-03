Quân A.P kể chuyện tình yêu trong EP mới, hậu công khai bạn gái Lê Khanh

Tối 3/11, ca sĩ Quân A.P ra mắt EP "Hóa điên" gồm 4 ca khúc là "3 phải 6 đừng", "Giọt nước mặt hồ", "Bất an", "Hóa điên".

Dự án tập hợp những màu sắc cảm xúc khác nhau, tiếp tục khai thác thế mạnh của Quân A.P ở dòng nhạc pop, ballad và cách thể hiện giàu tính tự sự.

EP "Hóa điên" của Quân A.P gồm 4 ca khúc: "3 phải 6 đừng", "Giọt nước mặt hồ", "Bất an", "Hóa điên". (Ảnh: NVCC).

Cách sắp xếp 4 bài hát trong EP gợi mở một hành trình cảm xúc nhiều chuyển biến, tạo nên một đường dây từ kiểm soát đến xáo động, góp phần định hình tinh thần chung của EP.

MV mở đầu từ những nguyên tắc được đặt ra trong "3 phải 6 đừng", cảm xúc dần lắng lại qua hình ảnh "Giọt nước mặt hồ". Mạch cảm xúc tiếp tục được chuyển thành trạng thái chông chênh trong "Bất an".

"Hóa điên" khép lại hành trình bằng sắc thái mãnh liệt, như khoảnh khắc cảm xúc vượt khỏi những giới hạn ban đầu.

Nói về EP lần này, Quân A.P cho biết: “Từ lâu, tôi đã ấp ủ việc thực hiện một EP hoàn chỉnh gửi đến người hâm mộ. EP là câu chuyện tình yêu với những chuyển biến cảm xúc khác nhau, tôi mong một khoảnh khắc nào đó có thể chạm đến cảm xúc người nghe”.

Nam ca sĩ nói thêm, bản thân may mắn khi thời gian qua có nhiều cơ hội được đến gần hơn với người hâm mộ.

Trong EP, "3 phải 6 đừng" là ca khúc đã được giới thiệu trước qua MV phát hành tối 27/10.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV đạt hơn 6,3 triệu lượt xem trên YouTube, từng đạt top 1 và ở trong #2 on music Trending chart sau 1 tuần ra mắt. Ca khúc cũng xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhạc số, trong đó có iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam.

Quân A.P và bạn gái Lê Khanh trong MV “3 phải 6 đừng”. (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Quân A.P cũng đang tạo dấu ấn trên các chương trình truyền hình.

Tại Running Man Vietnam, nam ca sĩ cùng bạn gái Lê Khanh xuất hiện trong tập 14 với chủ đề đám cưới. Đây là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình.

Trước đó ít ngày, Quân A.P tham gia The Masked Singer Vietnam 2026 với mascot Dol-la-la. Sau hành trình tại chương trình, nam ca sĩ lộ diện ở tập 5, khép lại phần thi với tiết mục "Kẻ say tình".

Anh cho biết đã thử thay đổi phong thái và cách thể hiện để giữ kín danh tính, đồng thời xem trải nghiệm này là cơ hội làm mới bản thân trên sân khấu âm nhạc. Dù vậy nam ca sĩ thừa nhận khi cất giọng hát, những đặc trưng quen thuộc vẫn khiến mọi người dễ dàng nhận diện.

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội, trong gia đình có bố là công chức, mẹ kinh doanh, ông bà đều làm nghề giáo.

Anh từng ghi dấu với bản cover "Đừng ai nhắc về anh ấy". Năm 2020, anh ra mắt MV "Bông hoa đẹp nhất", thu hút hơn 60 triệu lượt xem và từng đứng đầu danh sách thịnh hành YouTube Việt Nam.