Quân A.P hóa tổng tài hát về tình yêu đầy da diết

Ca khúc thuộc dòng nhạc pop vốn là sở trường của Quân A.P. Bài hát giúp anh khoe được nốt trầm tự sự nhưng không quá bi luỵ. Âm nhạc trong 3 phải 6 đừng góp phần tạo nên không khí sâu lắng, đồng thời mở ra không gian để Quân A.P thể hiện màu sắc riêng ở sản phẩm lần này.

Trở lại với MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P mang đến một sản phẩm được xây dựng trên concept hình ảnh giàu tính biểu tượng. Trong đó, nam ca sĩ hóa thân thành “The Boss”, là người luôn sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo những luật lệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của “The Girl” do Lê Khanh đảm nhận, đã làm xáo trộn mọi trật tự vốn có, mở ra những thay đổi nằm ngoài dự tính của nhân vật.

Nói về lần góp mặt của Lê Khanh trong dự án mới của mình, Quân A.P cho biết: “Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong 3 phải 6 đừng mà ê kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Lê Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh”.

Sau khi ra mắt MV này, Quân A.P cũng tiết lộ, EP mới có tên Hóa điên sẽ được ra mắt vào 3/11 sắp tới. Điều này cho thấy, sự chăm chỉ trong hoạt động âm nhạc của Quân A.P. Dù bận rộn nhiều lịch trình, show thực tế nhưng thứ anh hướng đến sau cùng vẫn là sản phẩm âm nhạc cá nhân dành cho khán giả.

Thời gian qua, Quân A.P được yêu mến khi là một phần của “Gia tộc R” trong Running man Vietnam. Từ biệt hình tượng "hoàng tử ballad" điềm tĩnh, anh gây bất ngờ khi lăn xả hết mình, tạo nên yếu tố "hài ngầm" và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.