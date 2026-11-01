Quân A.P dừng bước tại 'Ca sĩ mặt nạ', Trấn Thành mê mẩn 'Cô Sao'

Không nằm ngoài dự đoán của phần lớn ban cố vấn, DOL-LA-LA chính thức tháo mặt nạ, xác nhận danh tính là ca sĩ Quân A.P.

Quân A.P cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải dừng chân, đặc biệt bởi bản thân chưa thực sự hài lòng với lựa chọn ca khúc trong đêm thi. Tuy nhiên, nam ca sĩ xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp mình có thêm góc nhìn và tâm thế mới khi tham gia những cuộc chơi âm nhạc trong tương lai.

Mở màn tập 5, MIMIBU lựa chọn Hello Em có khỏe không? – một bản nhạc mang màu sắc indie tự sự, khác biệt rõ rệt với phong cách thể hiện ở vòng thi trước. Nếu ở vòng 1, mascot lựa chọn một ca khúc mang màu sắc khác, thì lần này MIMIBU chuyển hướng sang một bản indie trẻ trung, gần gũi với lứa tuổi của mình. Sự thay đổi trong cách chọn bài và màu sắc giọng hát của MIMIBU tiếp tục khiến ban cố vấn tò mò. Ngay từ phần giao lưu, Pháp Kiều đã đưa ra dự đoán mascot là Pháo, dựa trên chất giọng khi trò chuyện. Tuy nhiên, khi bước vào phần trình diễn, anh lại có phần phân vân bởi giọng hát của MIMIBU khác biệt đáng kể so với những gì mình vừa nghe.

Trấn Thành đánh giá MIMIBU có tư duy âm nhạc lạ, màu giọng riêng biệt và cách hát khá mạo hiểm, tạo nên dấu ấn cá nhân.

Với Phía bên kia thành phố do nhạc sĩ Phùng Tiến Minh sáng tác, Cô Sao lựa chọn một bản Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn đủ sức phô diễn nội lực đặc biệt trong những nốt cao. Cách xử lý tinh tế, giàu cảm xúc cùng khả năng kiểm soát giọng hát khiến tiết mục trở nên cuốn hút. Ali Hoàng Dương cho rằng phong thái này chỉ có thể thuộc về một diva, trong khi Trấn Thành lại nhận xét, Cô Sao có cách nói chuyện trẻ trung, nhạy bén và rất biết cách tung hứng, khác với hình dung về sự từ tốn, nhẹ nhàng thường thấy ở một diva.

Trấn Thành nhấn mạnh, Cô Sao sở hữu giọng ca thượng thừa nhưng không lạm dụng kỹ thuật, cho thấy quá trình khổ luyện để hoàn thiện khả năng biểu diễn.

Tiếp nối phần trình diễn Một đêm say ở tuần trước, RABIBUUM tiếp tục lựa chọn một ca khúc nhạc trẻ được đông đảo khán giả yêu thích - Bên ấy em có ai rồi. Với giai điệu da diết cùng câu chuyện tình yêu nhiều tiếc nuối, mascot mang đến một màu sắc cảm xúc khác, đồng thời cho thấy sự linh hoạt khi thử sức với những ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ.

Trấn Thành đặc biệt ấn tượng với những câu hát cuối được RABIBUUM xử lý bằng cách bỏ nhỏ, rót từng nốt nhạc đầy cảm xúc. Nam cố vấn bày tỏ sự may mắn khi được thưởng thức phần trình diễn này, đồng thời mong muốn mascot sẽ ra mắt một album nhạc trẻ sau chương trình.

Bích Phương cho rằng, RABIBUUM thực sự phù hợp với dòng nhạc trẻ và sở hữu một nét riêng thú vị.

Khép lại loạt trình diễn của vòng 2 bảng B, Cậu Tư Lành tạo nên điểm nhấn đặc biệt khi lần đầu tiên mang đến sân khấu The Masked Singer 2026 một ca khúc hoàn toàn mới, mang tên Thoải mộng duyên tan, sáng tác bởi nhạc sĩ Ân Nhi. Mang màu sắc ballad epic kết hợp cùng âm hưởng ngũ cung, ca khúc lấy cảm hứng từ điển tích về Cô Bơ và câu chuyện tình duyên dang dở.

Ngay sau phần trình diễn, ban cố vấn đồng loạt đứng dậy xuýt xoa trước chất giọng nội lực của Cậu Tư Lành. Từng nốt cao đều được xử lý tròn đầy, chắc chắn và giàu năng lượng. Đặc biệt, màu sắc âm nhạc của tiết mục còn khiến nữ cố vấn liên tưởng đến Khóa ly biệt, ca khúc từng được Voi Bản Đôn thể hiện tại mùa trước.

Cậu Tư Lành thể hiện ca khúc bằng chất giọng nam tính, bộc trực, đã tạo nên một màu sắc rất riêng.