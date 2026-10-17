Quân A.P, Double2T bùng nổ trong đêm nhạc chào tân sinh viên ở Hà Nội

Quân A.P, rapper Double2T cùng nhiều nghệ sĩ trở thành tâm điểm đêm nhạc “Starbound - Ignite your future” tại Hà Nội.

Với loạt ca khúc quen thuộc và phong cách biểu diễn sôi động, các nghệ sĩ khuấy động sân khấu, khiến đông đảo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội hào hứng hưởng ứng.

Nam ca sĩ mang đến các ca khúc quen thuộc như “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, “Lửa gần rơm” và “Ai là người thương em”.

Không chỉ khuấy động sân khấu bằng những ca khúc quen thuộc, Quân A.P còn nhiệt tình giao lưu với khán giả, tương tác cùng các bạn sinh viên. Sự gần gũi, thân thiện của nam ca sĩ khiến không khí đêm nhạc thêm sôi động.

Tại đêm nhạc, Double2T biểu diễn ba ca khúc “À Lôi”, “Người Miền Núi Chất” và “Xập xình xập xình”

Những tiết mục mang màu sắc rap hiện đại, kết hợp chất liệu văn hóa vùng miền, góp phần tạo không khí sôi động cho chương trình.

Bên cạnh hai nghệ sĩ, chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Anh Thơ, Dương Đức Hải, Nguyễn Minh Chúc, Trần Thanh Trang cùng các nhóm biểu diễn và đội văn nghệ của học sinh, sinh viên HCCT.

Đêm diễn khép lại với phần giao lưu cùng DJ và các nghệ sĩ Hyper Minami, Saobomb.

Ngoài các tiết mục của nghệ sĩ khách mời, học sinh, sinh viên nhà trường cũng tham gia biểu diễn những ca khúc như “Em của ngày hôm qua”, mashup múa “Bắc Bling” kết hợp trống, rồng và tiết mục hát múa “Chiếc khăn phiêu”.

Đêm nhạc “Starbound - Ignite your future” nằm trong chuỗi hoạt động chào đón tân học sinh, sinh viên năm học 2026-2027, được tổ chức tại cơ sở 1 của trường trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Trước đó, chương trình tổ chức các gian hàng trải nghiệm và hoạt động team building với sự tham gia của các khoa, chi đoàn, lớp và câu lạc bộ trong trường.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình. Với chủ đề “Starbound- Ignite your future (Vươn tới những vì sao - Thắp sáng tương lai), chương trình lấy hình ảnh những vì sao làm cảm hứng, truyền tải thông điệp về tiềm năng và hành trình phát triển của người trẻ. Thông điệp “Xuất phát điểm không quyết định đích đến” khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh và thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Chương trình là dịp để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực, bản sắc tuổi trẻ và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tập thể. Thông qua sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm, giao lưu và biểu diễn âm nhạc, chương trình hướng đến việc giúp tân học sinh, sinh viên hòa nhập với môi trường học tập mới, đồng thời khuyến khích các em chủ động khám phá năng lực và định hướng tương lai.