Tối 18/11/2026, Quân A.P và Lê Khanh trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại Listening Party giới thiệu MV 2 năm 1 không (2510) và EP Tình Trạng: Tình Tan của ERIK. Không cần những hành động quá phô trương, cả hai vẫn thu hút ống kính bởi loạt tương tác ngọt ngào.

Lê Khanh thoải mái xuất hiện bên cạnh Quân A.P sau thời gian dài kín tiếng.

Trong suốt sự kiện, Quân A.P và Lê Khanh nhiều lần trao nhau ánh mắt, nở nụ cười khi hướng về đối phương. Đặc biệt, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc tự nhiên của cả hai khiến khán giả thích thú. Màn xuất hiện chung lần này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Lê Khanh rạng rỡ khi sánh đôi bên Quân A.P.

Trước đó, Quân A.P và Lê Khanh vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cả hai được cho là đã gắn bó từ thời đi học tại Hà Nội, song hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ trước truyền thông. Chính sự kín kẽ này càng khiến những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm, thậm chí cả đồn đoán về con chung, nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Quân A.P và Lê Khanh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hành trình đồng hành bền bỉ.

Cuối tháng 10/2026, Lê Khanh lần đầu thu hút sự chú ý rộng rãi khi đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 Phải 6 Đừng của Quân A.P. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai bên nam ca sĩ. Tiếp đó, cả hai tiếp tục khiến cộng đồng mạng bất ngờ với màn kết hôn trên sóng truyền hình.

Không còn giấu kín, cặp đôi thoải mái trao nhau những cử chỉ tình cảm.

Từ những lần xuất hiện ít ỏi trước công chúng, Quân A.P và Lê Khanh đang dần cởi mở hơn trong việc thể hiện sự gắn bó. Màn tương tác tại sự kiện tối 18/11 tiếp tục khiến khán giả dành sự chú ý cho cặp đôi, đặc biệt là sau chuỗi động thái công khai liên tiếp trong thời gian gần đây.

Quân A.P dành nhiều sự quan tâm cho Lê Khanh trước ống kính.

Sau 14 năm gắn bó trong âm thầm, khoảnh khắc Quân A.P công khai nắm tay Lê Khanh trước công chúng được xem là một cái kết đẹp cho hành trình yêu kín tiếng của cả hai. Chuyện tình 14 năm của cả hai vì thế càng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.