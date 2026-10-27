Quân A.P 'công khai' Lê Khanh trong MV mới, để 'nửa kia' làm đảo lộn thế giới

Ca khúc 3 phải 6 đừng thuộc thể loại Pop có tiết tấu vừa phải, khai thác thế mạnh của nam ca sĩ ở những nốt trầm giàu tự sự. Thay vì đẩy cảm xúc theo hướng bi lụy, phần âm nhạc mang màu sắc trẻ trung, tạo không gian để Quân A.P thể hiện nét riêng trong lần trở lại này.

Trong MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P hóa thân thành “The Boss” - nhân vật sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo những quy tắc nghiêm ngặt. Mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi “The Girl” do Lê Khanh đảm nhận xuất hiện, phá vỡ trật tự vốn có và đẩy nhân vật vào những tình huống ngoài dự tính.

Sự đối lập giữa hai nhân vật trở thành điểm nhấn xuyên suốt MV. Một bên đại diện cho thế giới của lý trí, nguyên tắc; bên còn lại mang đến những xáo trộn khó lường. Qua đó, câu chuyện giữa “The Boss” và “The Girl” không chỉ xoay quanh sự xuất hiện của một người đặc biệt, mà còn gợi mở những thay đổi khi cảm xúc bước vào cuộc sống vốn được sắp đặt theo khuôn khổ.

Trước khi MV lên sóng, hình ảnh Quân A.P xuất hiện bên cạnh Lê Khanh trong poster “3 phải 6 đừng” đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chia sẻ về màn kết hợp này, nam ca sĩ cho biết khi tìm kiếm gương mặt phù hợp với hình tượng nhân vật nữ mà ê-kíp hướng đến, anh nhận thấy Lê Khanh có nhiều nét tương đồng nên chủ động ngỏ lời mời.

“Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong ‘3 phải 6 đừng’ mà ê-kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Lê Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh” - Quân A.P chia sẻ.

Không dừng lại ở MV mới, Quân A.P còn chuẩn bị ra mắt EP có tên Hóa điên, dự kiến phát hành ngày 3/11. Việc công bố dự án ngay sau 3 phải 6 đừng mở ra thêm những điều đáng chờ đợi trong chặng đường âm nhạc cuối năm của nam ca sĩ.

Thời gian qua, bên cạnh hoạt động âm nhạc, Quân A.P còn nhận được sự chú ý khi tham gia Running Man Vietnam và trở thành một thành viên của “Gia tộc R”. Hình ảnh nam ca sĩ từng gắn với danh xưng “hoàng tử ballad” điềm tĩnh nay được bổ sung những màu sắc mới qua sự lăn xả trong các thử thách và nét hài hước, khiến các fan có phần bất ngờ. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài điềm đạm, nét duyên ngầm và hình ảnh gần gũi trong chương trình giúp Quân A.P tiếp cận khán giả ở nhiều khía cạnh hơn. Với MV 3 phải 6 đừng vừa ra mắt và EP Hóa điên sắp trình làng, nam ca sĩ tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc trong những tháng cuối năm 2026.