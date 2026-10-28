Quân A.P công khai Lê Khanh

Tối 27/10, Quân A.P phát hành MV 3 phải 6 đừng, với sự góp mặt của Lê Khanh, người được cho là bạn gái lâu năm của nam ca sĩ. Sau nhiều năm kín tiếng về đời tư, việc cả hai cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trong MV, Quân A.P và Lê Khanh có nhiều tương tác tình cảm. Ở một phân cảnh, cô diện váy vàng nhạt, nghiêng người về phía nam ca sĩ đang ngồi trên ghế, gương mặt hai người gần như chạm nhau. Trong cảnh quay khác, Lê Khanh mặc trang phục đỏ, đeo kính, dùng ngón tay nâng nhẹ cằm Quân A.P. Cô cũng có nhiều khung hình cận mặt, gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc thân mật của cả hai. Thực tế, Lê Khanh từng được khán giả nhận diện trong MV Thiên Mệnh phát hành tháng 6/2025, nhưng các góc quay khi ấy chủ yếu che giấu gương mặt nhân vật nữ. Lần này, cô xuất hiện rõ mặt, đảm nhận vai nữ chính và trực tiếp đóng cặp với Quân A.P.

Quân A.P và Lê Khanh có nhiều khoảnh khắc tình tứ trong MV mới.

Mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh thu hút sự quan tâm bởi cả hai được cho là đã gắn bó từ năm lớp 9, đến nay khoảng 14 năm. Cùng sinh năm 1997, họ từng học chung tại Hà Nội. Lê Khanh còn được cho là mối tình đầu của nam ca sĩ. Dù vậy, trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quân A.P hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Tháng 10/2024, mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin Quân A.P bí mật kết hôn và có con với Lê Khanh. Đến tháng 4/2026, nam ca sĩ gây chú ý khi nắm tay cô tại một sự kiện âm nhạc. Ba tháng sau, những hình ảnh được cho là ảnh cưới của cặp đôi tại Italy tiếp tục lan truyền. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa trực tiếp xác nhận chuyện kết hôn hay có con chung.

Đáng chú ý, Lê Khanh xuất hiện trong MV mới giữa lúc Running Man Vietnam xây dựng tình tiết đám cưới của nhân vật Tám Quân với một cô dâu bí ẩn có tên bắt đầu bằng chữ K. Chi tiết này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Lê Khanh và tò mò liệu cô có góp mặt trong tập tiếp theo của chương trình.

Quân A.P sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh được biết đến qua những bản cover trên mạng xã hội, trước khi chính thức theo đuổi ca hát vào năm 2019. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với loạt hit Ai là người thương em, Bông hoa đẹp nhất, Còn gì đau hơn chữ đã từng. Những năm gần đây, anh mở rộng hoạt động khi tham gia các chương trình giải trí như Anh trai "say hi", Running Man Vietnam.