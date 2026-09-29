Qualcomm xem xét hợp tác với Samsung về tiến trình 2nm nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng bán dẫn

Qualcomm vừa chính thức xác nhận việc đang nghiên cứu và đánh giá công nghệ tiến trình 2nm của Samsung Foundry để ứng dụng cho các sản phẩm vi xử lý di động trong tương lai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các dòng vi xử lý cao cấp nhất của hãng ở thời điểm hiện tại vẫn được sản xuất độc quyền bởi tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC.

Chiến lược thẩm định tiến trình 2nm từ Samsung Foundry

Trước đó, nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng Qualcomm có thể ủy thác sản xuất dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cho phía Samsung Foundry. Dù các thế hệ vi xử lý cao cấp mới nhất vẫn tiếp tục được bàn giao cho đối tác gia công Đài Loan là TSMC đảm nhiệm, ban lãnh đạo Qualcomm khẳng định họ đang chuẩn bị các phương án kỹ thuật sâu rộng hơn.

Theo đại diện Qualcomm, ông Chris Patrick, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc bộ phận Thiết bị di động, công ty hiện đang tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bán dẫn 2nm của Samsung. Mục tiêu chính là đánh giá khả năng vận hành và cách thức tích hợp dây chuyền gia công mới này vào các dòng vi xử lý thương mại kế tiếp.

Qualcomm đang đánh giá tiến trình 2nm của Samsung

Việc chủ động khảo sát công nghệ sản xuất tiên tiến phản ánh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Qualcomm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà thầu duy nhất, việc nghiên cứu tiến trình 2nm tạo điều kiện thuận lợi để Samsung Foundry tái xuất hiện trong danh sách đối tác sản xuất chip cao cấp của hãng nếu vượt qua các bài kiểm định kỹ thuật khắt khe.

Mối liên kết chiến lược toàn diện và chuẩn bộ nhớ LPDDR6

Bên cạnh kế hoạch gia công chip xử lý, ông Chris Patrick nhấn mạnh Samsung Foundry vẫn là một trong những đối tác chiến lược nòng cốt trong lộ trình dài hạn của Qualcomm. Vị trí hợp tác kỹ thuật này được đánh giá ngang tầm với mối liên kết mật thiết giữa công ty và TSMC.

Chip 2nm trong tương lai của Qualcomm có thể được sản xuất bởi Samsung

Đặc biệt, mối liên minh này còn mở rộng sang mảng thiết bị di động hoàn thiện với Samsung Electronics - nhà sản xuất dòng điện thoại thông minh Galaxy. Đại diện cấp cao của Qualcomm khẳng định đây chính là đối tác lớn nhất trên bình diện toàn cầu trong mảng kinh doanh thiết bị cầm tay nhờ nền tảng hợp tác bền vững qua nhiều thế hệ thiết bị.

Không dừng lại ở việc gia công phần cứng bán dẫn đơn thuần, hai doanh nghiệp còn đồng thời phối hợp nghiên cứu các tiêu chuẩn phần cứng mới, tiêu biểu là việc chuẩn bị thương mại hóa chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR6. Hiện tại, đội ngũ kỹ sư của cả Qualcomm và Samsung đang giải quyết các thách thức kỹ thuật phát sinh để sớm đưa chuẩn bộ nhớ này lên các thiết bị thương mại thực tế.