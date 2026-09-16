Qualcomm tính bắt tay Samsung cùng TSMC sản xuất Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm

Qualcomm đang trong quá trình đàm phán tích cực với Samsung nhằm hợp tác cùng TSMC tham gia chuỗi sản xuất vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sắp tới. Quyết định chia sẻ đơn hàng sản xuất xuất phát từ nhu cầu đảm bảo nguồn cung linh kiện toàn cầu, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn dây chuyền từ đối tác Đài Loan.

Qualcomm chuẩn bị ra mắt chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng vi xử lý cao cấp

Trước những đồn đoán ban đầu về việc TSMC sẽ tiếp tục là đối tác đúc chip độc quyền, động thái mới từ Qualcomm cho thấy bước chuyển hướng mang tính chiến lược. Doanh nghiệp thiết kế chip di động hàng đầu của Mỹ đang hướng đến giải pháp an toàn hơn nhằm chuẩn bị cho việc phát hành sản phẩm chủ lực.

Cụ thể, Qualcomm và Samsung đang thảo luận chuyên sâu về các thông số kỹ thuật chi tiết, tối ưu hóa quy trình chế tạo cũng như mức giá thành phẩm. Mặc dù tỷ lệ phân bổ khối lượng sản xuất giữa hai nhà đúc chip vẫn chưa được công bố, phương án dự phòng này sẽ trực tiếp tháo gỡ áp lực sản lượng khi nhu cầu chip flagship tăng cao trên toàn cầu.

Một phần chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ được sản xuất bởi Samsung

Năng lực dây chuyền 2nm của Samsung và bài toán tỷ lệ thành phẩm

Cơ sở để Qualcomm tái khởi động hợp tác gia công với đối tác Hàn Quốc là sự tiến bộ vượt bậc của Samsung trong quá trình hoàn thiện công nghệ đúc chip 2nm. Dù vậy, các chỉ số kỹ thuật về tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn vẫn còn khoảng cách nhất định so với yêu cầu khắt khe của các hợp đồng lớn.

Mặc dù mức hiệu suất 55% hiện tại của Samsung vẫn thấp hơn mức 60% đến 70% của TSMC và chưa chạm ngưỡng 70% mong muốn, đây vẫn được xem là bước tiến tích cực đủ để Qualcomm cân nhắc lựa chọn làm nhà cung ứng thứ hai.

Chipset cao cấp mới của Qualcomm sẽ có hiệu năng khủng

Cơ hội định hình lại vị thế trên thị trường bán dẫn

Việc góp mặt vào danh sách sản xuất Snapdragon 8 Elite Gen 6 mở ra cơ hội đáng kể cho bộ phận bán dẫn của Samsung. Dù khởi đầu với vai trò đối tác dự phòng hỗ trợ TSMC, hợp đồng này sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp hãng công nghệ Hàn Quốc củng cố độ tin cậy của quy trình 2nm đối với các đối tác phần cứng quốc tế trong giai đoạn tới.