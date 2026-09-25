Qualcomm ra mắt Snapdragon Sound Elite Gen 2: Nâng cấp AI và tối ưu 40% pin cho thiết bị đeo

Tại sự kiện diễn ra ở Hawaii, Qualcomm đã chính thức giới thiệu Snapdragon Sound Elite Gen 2, nền tảng vi xử lý âm thanh thế hệ mới dành riêng cho các thiết bị đeo thông minh. Bước tiến này đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng khi đưa trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào phần cứng kích thước nhỏ, cho phép thiết bị hoạt động như một trợ lý thông minh độc lập mà không cần phụ thuộc liên tục vào điện thoại.

Snapdragon Sound Elite Gen 2 ra mắt

Kiến trúc xử lý trí tuệ nhân tạo độc lập trên thiết bị

Snapdragon Sound Elite Gen 2 được thiết kế để phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo cá nhân ngay trên tai nghe. Thay vì chỉ đảm nhiệm việc giải mã âm thanh truyền thống, con chip này có khả năng tự suy luận và xử lý dữ liệu tại chỗ, hạn chế tối đa độ trễ khi tương tác với người dùng.

Về mặt năng lực tính toán, nền tảng mới đạt mốc 128 GOPS hiệu năng AI và thực hiện được 256 phép toán MAC trên mỗi chu kỳ. So với thế hệ tiền nhiệm Snapdragon S7 Gen 1, sức mạnh xử lý đã tăng gấp đôi, mang lại khả năng vận hành đồng thời nhiều tác vụ thông minh phức tạp mà vẫn duy trì độ mượt mà.

Nâng cấp chuẩn truyền tải không dây và chống ồn chủ động

Bên cạnh năng lực tính toán AI, Qualcomm cải tiến toàn diện khả năng truyền phát âm thanh thông qua việc kết hợp công nghệ aptX Lossless cùng chuẩn XPAN. Sự kết hợp này giúp mở rộng đáng kể phạm vi kết nối không dây, phá vỡ các giới hạn vật lý về khoảng cách truyền tải thường thấy trên chuẩn Bluetooth thông thường.

Hệ thống còn được tích hợp công nghệ khử tiếng ồn chủ động thích ứng thế hệ thứ 5 (Adaptive ANC), đi kèm mô-đun kết nối Wi-Fi 6E công suất cực thấp. Cấu hình này hỗ trợ các thiết bị đeo duy trì đường truyền ổn định đến hệ thống trợ lý ảo ngay cả trong môi trường nhiều tạp âm xung quanh.

Các tính năng chính của Snapdragon Sound Elite Gen 2

Thu nhỏ kích thước và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ

Việc tích hợp khối xử lý AI công suất cao vào kích thước nhỏ gọn của tai nghe đòi hỏi sự tối ưu về kỹ thuật bán dẫn. Qualcomm đã giải quyết bài toán nhiệt năng và không gian bằng cách thu gọn 30% kích thước tổng thể của nền tảng so với thế hệ tiền nhiệm.

Đồng thời, mức tiêu thụ năng lượng của chip cũng được cắt giảm tới 40%. Đây là yếu tố then chốt giúp các nhà sản xuất phần cứng kéo dài thời lượng pin, mở rộng tiềm năng thiết kế cho các dòng sản phẩm như tai nghe không dây, kính thông minh và các thiết bị đeo đa phương thức trong tương lai.

Tiềm năng ứng dụng trên các thiết bị âm thanh thông minh

Sự cải tiến về phần cứng của Snapdragon Sound Elite Gen 2 mở ra khả năng triển khai các tính năng thực tế chuyên sâu hơn trên thiết bị đeo. Người dùng có thể kỳ vọng vào những tính năng như phiên dịch trực tiếp theo thời gian thực và cá nhân hóa ngữ cảnh âm thanh mà không cần thông qua đường truyền trung gian của smartphone.