Qualcomm ra mắt Snapdragon Sound Elite Gen 2: Đột phá chip âm thanh tích hợp AI thông minh

Tại sự kiện công nghệ diễn ra ở Hawaii, tập đoàn Qualcomm đã chính thức công bố Snapdragon Sound Elite Gen 2. Đây là nền tảng xử lý âm thanh thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu, hướng tới việc biến các thiết bị tai nghe và phụ kiện đeo thành trợ lý cá nhân hoạt động độc lập.

Snapdragon Sound Elite Gen 2 ra mắt

Kiến trúc AI trực tiếp trên phần cứng: Biến tai nghe thành trợ lý thông minh

Khác biệt cốt lõi của Snapdragon Sound Elite Gen 2 so với các vi xử lý âm thanh truyền thống nằm ở định hướng thiết kế dành riêng cho AI cá nhân. Nền tảng này sở hữu khả năng tự suy luận cục bộ, hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ mà không bắt buộc phải duy trì kết nối liên tục với điện thoại thông minh.

Về mặt năng lực tính toán, con chip mới ghi nhận bước nhảy vọt so với thế hệ tiền nhiệm Snapdragon S7 Gen 1. Nền tảng đạt hiệu suất tính toán AI lên đến 128 GOPS và thực hiện 256 phép toán MAC trên mỗi chu kỳ. Sức mạnh phần cứng tăng gấp đôi cho phép thiết bị vận hành trơn tru nhiều luồng thuật toán cùng lúc, điển hình như dịch thuật ngôn ngữ theo thời gian thực hoặc tương tác cá nhân hóa sâu sắc theo ngữ cảnh xung quanh.

Chuẩn truyền tải không dây mới và công nghệ khử tiếng ồn thích ứng

Bên cạnh năng lực xử lý số học, giải pháp truyền tải âm thanh trên Snapdragon Sound Elite Gen 2 cũng được nâng cấp toàn diện. Nền tảng kết hợp công nghệ âm thanh không nén aptX Lossless cùng chuẩn mở rộng XPAN, giúp mở rộng phạm vi phủ sóng không dây vượt xa ranh giới thông thường của kết nối Bluetooth chuẩn.

Đáng chú ý, kiến trúc mới tích hợp chuẩn Wi-Fi 6E với công suất cực thấp đi kèm công nghệ khử tiếng ồn chủ động thích ứng (Adaptive ANC) thế hệ thứ 5. Sự phối hợp này đảm bảo các thiết bị đeo duy trì đường truyền trực tiếp tới máy chủ trợ lý ảo với độ ổn định cao, lọc bỏ tạp âm hiệu quả ngay cả trong các môi trường công cộng nhiều tiếng ồn.

Các tính năng chính của Snapdragon Sound Elite Gen 2

Bảng so sánh thông số kỹ thuật then chốt

Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số kỹ thuật và cải tiến giữa hai thế hệ nền tảng âm thanh của Qualcomm:

Tối ưu hóa thể tích và hiệu quả năng lượng cho kỷ nguyên thiết bị đeo

Một trong những rào cản kỹ thuật lớn nhất khi tích hợp bộ vi xử lý AI mạnh mẽ vào tai nghe kích thước nhỏ là lượng nhiệt phát sinh và thời lượng pin. Qualcomm đã giải quyết bài toán này bằng cách thu nhỏ kích thước tổng thể của nền tảng tới 30% so với thế hệ trước.

Song song với việc thu nhỏ diện tích bản mạch, lượng điện năng tiêu thụ cũng được cắt giảm đến 40%. Việc cải thiện hiệu suất năng lượng mở ra không gian cho các nhà sản xuất phần cứng tự do phát triển các kiểu dáng tai nghe không dây, kính thông minh hoặc thiết bị đeo đa phương thức siêu nhẹ mà vẫn duy trì được thời lượng sử dụng bền bỉ trong ngày dài.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Snapdragon Sound Elite Gen 2 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành thiết bị âm thanh cá nhân, định hình phân khúc phụ kiện đeo thông minh có khả năng nhận biết và thích ứng linh hoạt với môi trường thực tế.