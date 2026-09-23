Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm đạt xung nhịp vượt mốc 5.0 GHz

Qualcomm vừa chính thức giới thiệu bộ đôi vi xử lý di động hàng đầu gồm Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Thế hệ vi xử lý mới được định hình để nâng tầm chuẩn mực hiệu năng trên các dòng điện thoại thông minh cao cấp, đồng thời xác lập các kỷ lục mới về tốc độ vận hành của CPU trên nền tảng di động.

Qualcomm ra mắt bộ đôi chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Elite Extreme Gen 6

Kiến trúc bán dẫn 2nm và bước nhảy vọt về xung nhịp

Bộ đôi nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đều được sản xuất dựa trên tiến trình công nghệ 2nm tiên tiến. Trọng tâm của cấu trúc phần cứng mới là sự đồng bộ giữa nhân CPU Qualcomm Oryon tùy chỉnh, bộ xử lý đồ họa Adreno nâng cấp và bộ xử lý thần kinh Hexagon chuyên biệt.

Về khả năng tính toán, dòng chip mới đã vượt qua ngưỡng xung nhịp tối đa 5.0 GHz, mở ra tiềm năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng nhất. Theo các thông số kỹ thuật được công bố, hiệu năng của chip tăng 13% so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức tiêu thụ điện năng giảm tới 37%, tạo sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và thời lượng pin.

Thông số các bộ xử lý cao cấp mới đến từ Qualcomm

Công nghệ Adreno Neural Fusion và năng lực xử lý đồ họa thông minh

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trên dòng vi xử lý mới thông qua việc tích hợp công nghệ Adreno Neural Fusion hoàn toàn mới. Giải pháp này ứng dụng trực tiếp AI vào quy trình kết xuất đồ họa, hỗ trợ tái tạo hình ảnh phức tạp và tự động nhận diện bối cảnh khung hình theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, chip còn được trang bị các codec video chuyên nghiệp cùng hệ thống điều khiển điểm ảnh thông minh, giúp tối ưu hiển thị các khung hình chất lượng cao. Tốc độ phản hồi của toàn hệ thống được cải thiện nhanh hơn 15%, giảm thiểu độ trễ trong thao tác điều hướng và đem lại trải nghiệm trơn tru khi chạy các trò chơi đòi hỏi đồ họa nặng.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series hứa hẹn cho hiệu năng AI ấn tượng

Lộ trình thương mại hóa trên các thiết bị cao cấp

Đại diện Qualcomm cho biết việc cung cấp đồng thời hai tùy chọn vi xử lý nhằm mang lại sự linh hoạt cho các đối tác sản xuất thiết bị gốc (OEM). Mục tiêu cốt lõi là mang đến cho người dùng cuối các trải nghiệm trí tuệ nhân tạo được cá nhân hóa sâu sắc, phù hợp với thói quen sử dụng hàng ngày.

Xiaomi 18 Pro sẽ là những điện thoại đầu tiên dùng SoC cao cấp mới của Qualcomm

Nhiều thương hiệu điện thoại lớn trên thị trường đã xác nhận kế hoạch trang bị dòng vi xử lý này, bao gồm Xiaomi, vivo, REDMI, OPPO, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor và RedMagic. Trong đó, Xiaomi 18 Pro dự kiến là một trong những đại diện thương mại đầu tiên ra mắt với cấu hình dùng SoC cao cấp mới của Qualcomm, khởi động cuộc cạnh tranh hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc di động cao cấp.