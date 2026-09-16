Qualcomm đàm phán bắt tay Samsung sản xuất Snapdragon 8 Elite Gen 6 nhằm giảm tải cho TSMC

Tập đoàn thiết kế vi xử lý hàng đầu nước Mỹ Qualcomm đang tiến hành đàm phán với Samsung để cùng chia sẻ năng lực gia công thế hệ vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Động thái này đánh dấu bước thay đổi chiến lược lớn so với nhận định trước đó cho rằng TSMC sẽ độc quyền sản xuất toàn bộ lô chip флагман này.

Kế hoạch mở rộng đối tác đúc chip được Qualcomm chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm ra mắt dòng vi xử lý mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn cung duy nhất, hãng lựa chọn giải pháp phân bổ rủi ro để đảm bảo tính sẵn sàng của sản phẩm trên quy mô thương mại toàn cầu.

Qualcomm chuẩn bị ra mắt chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Bước tiến về hiệu suất dây chuyền 2nm từ Samsung Foundry

Cơ sở cho việc Qualcomm cân nhắc lại sự tham gia của đối tác Hàn Quốc bắt nguồn từ sự cải thiện đáng kể trên dây chuyền bán dẫn tiến trình 2nm của Samsung. Tỷ lệ thành phẩm (yield rate) là tiêu chí sống còn đối với các hợp đồng sản xuất vi mạch thương mại quy mô lớn.

Theo số liệu ghi nhận, tỷ lệ hoàn thiện chip trên tiến trình tiên tiến của Samsung hiện đã nâng lên mức xấp xỉ 55%. Dù vẫn cần thu hẹp khoảng cách để chạm tới tiêu chuẩn 70% mà Qualcomm yêu cầu cho các thỏa thuận cung ứng lớn, con số này đã đủ để tạo niềm tin mở ra các cuộc đối thoại chuyên sâu về kỹ thuật.

Một phần chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ được sản xuất bởi Samsung

Chiến lược phân tán rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu

Các nội dung làm việc giữa Qualcomm và đối tác tập trung vào thông số kỹ thuật chi tiết, mức giá thành gia công và việc tinh chỉnh quy trình đúc vi mạch nhằm đạt hiệu năng tối ưu nhất. Dù tỷ lệ phân bổ khối lượng sản xuất giữa TSMC và Samsung chưa được công bố cụ thể, việc thiết lập hai nguồn sản xuất song song phản ánh cách tiếp cận thận trọng của hãng chip Mỹ.

Áp lực quá tải công suất đối với các dây chuyền tiên tiến tại TSMC khiến năng lực giao hàng số lượng lớn gặp thách thức không nhỏ. Việc bổ sung Samsung làm đối tác sản xuất thứ hai tạo tấm đệm an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ đình trệ nguồn cung chip флагман cho các nhà sản xuất thiết bị gốc.

Chipset cao cấp mới của Qualcomm sẽ có hiệu năng khủng

Thời cơ khẳng định vị thế công nghệ của Samsung

Dù có thể chỉ đảm nhận vai trò nguồn cung bổ trợ thay vì vị trí sản xuất chính, việc đạt được thỏa thuận với Qualcomm vẫn là bước ngoặt quan trọng đối với mảng gia công bán dẫn của Samsung. Thỏa thuận này giúp tập đoàn kiểm chứng công nghệ đúc chip 2nm trên một sản phẩm thương mại có yêu cầu kỹ thuật khắt khe hàng đầu thị trường.

Nếu quá trình đàm phán hoàn tất thành công và dây chuyền vận hành ổn định, đây sẽ là tiền đề vững chắc giúp Samsung thu hút thêm các khách hàng lớn, định hình lại cán cân cạnh tranh trên thị trường bán dẫn toàn cầu.