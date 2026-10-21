Qualcomm cắt giảm nhân sự toàn cầu, mở rộng sang lĩnh vực AI

Theo lãnh đạo tập đoàn, việc cắt giảm nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và bố trí nhân sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Công ty chưa công bố số lượng nhân viên bị ảnh hưởng.

Qualcomm đang chịu sức ép về kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu thiết bị điện tử tiêu dùng suy yếu. Từ đầu năm 2026, giá cổ phiếu của tập đoàn chỉ tăng 1,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của thị trường chứng khoán Mỹ và ngành bán dẫn. Trước đó, Qualcomm dự báo lợi nhuận quý tiếp theo sẽ thấp hơn kỳ vọng của thị trường, đồng thời cho biết doanh thu từ các sản phẩm của Apple sẽ giảm nhanh hơn dự kiến.

Qualcomm kỳ vọng tăng trưởng từ các lĩnh vực ngoài điện thoại thông minh, đặc biệt là chip phục vụ trung tâm dữ liệu AI, sẽ bù đắp phần doanh thu sụt giảm vào năm tài chính 2027. Tập đoàn dự kiến phần lớn doanh số bán chip trong năm tài chính này sẽ đến từ các lĩnh vực ngoài điện thoại thông minh.

Tổng giám đốc Cristiano Amon cho biết, Qualcomm sẽ căn cứ vào nhu cầu kinh doanh, kỹ năng và chuyên môn của nhân viên để quyết định cắt giảm nhân sự, bảo đảm bố trí đúng người vào đúng vị trí và giúp công ty tiếp tục phát triển.