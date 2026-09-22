Qualcomm bắt tay cùng Google ra mắt những mẫu laptop Googlebook đầu tiên

Qualcomm Technologies, Inc. vừa chính thức công bố hợp tác cùng Google ra mắt những mẫu laptop Googlebook đầu tiên được trang bị chip Snapdragon® X Elite.

Sản phẩm kết hợp khả năng xử lý, tính năng tiết kiệm năng lượng và công nghệ AI của vi xử lý Snapdragon với công cụ Gemini Intelligence được tích hợp sẵn. Dòng laptop này có khả năng kết nối đồng bộ với điện thoại và máy tính bảng Android dùng chip Snapdragon, đồng thời cho phép chạy trực tiếp các ứng dụng và trò chơi Android trên thiết bị.

Những tính năng như Cast my Apps, Magic Pointer và Rambler giúp người dùng duy trì hiệu suất mà không bị gián đoạn nhờ khả năng chủ động hiển thị thông tin liên quan từ email, lịch trình và nội dung.

Thiết bị hỗ trợ kết nối đồng bộ với điện thoại, nâng cao bảo mật và cho phép chạy ứng dụng Android trực tiếp trên máy. Ngoài ra, các mẫu Googlebook dùng chip Snapdragon X Elite cũng được tích hợp công nghệ Snapdragon Elite Gaming™, giúp cải thiện tốc độ khung hình và nâng cấp đồ họa để hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng và trò chơi thuộc hệ sinh thái Android.

Ông Kedar Kondap, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Máy tính và Gaming, Qualcomm Technologies, Inc. chia sẻ: Các khả năng AI của Snapdragon X Elite đã thay đổi hoàn toàn phân khúc máy tính cá nhân, đồng thời mở ra cơ hội mới cho các trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa và hiệu quả hơn.

Ông John Solomon, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Laptop, Máy tính bảng và Android Enterprise, Google, cho biết: Googlebook là dòng laptop mới được thiết kế để hoạt động liền mạch với các thiết bị Android mà người dùng đang sử dụng mỗi ngày. Thông qua hợp tác với Qualcomm Technologies, Inc., Snapdragon X Elite giúp thiết bị đảm bảo hiệu năng, thời lượng pin cả ngày và xử lý tác vụ NPU. Nền tảng hỗ trợ chạy ứng dụng Android, kết nối các thiết bị ổn định và tích hợp tính năng Gemini Intelligence giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn.

Dell và HP là những nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đầu tiên đưa các dòng Googlebook trang bị nền tảng Snapdragon X Elite ra thị trường. Người dùng hiện đã có thể đặt hàng trước các sản phẩm này.