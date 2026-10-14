'Quái xế' náo loạn ở Mỹ Đình: Công an Hà Nội triệu tập 9 thanh thiếu niên

Video: Rợn người cảnh ‘quái xế’ bốc đầu, đánh võng xe trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngày 14/10, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị triệu tập 9 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

“Hiện nay, công an phường đang phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội tăng cường triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng”, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm thông tin thêm.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có bài đăng “Rợn người cảnh hàng loạt ‘quái xế’ bốc đầu, đánh võng xe trên đường phố Hà Nội”, ghi nhận thực trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, có hành vi gây nguy hiểm trên đường phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong đêm 12 và 13/10, nhiều nhóm thanh thiếu niên xuất hiện trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Các nhóm này chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga, phóng nhanh, lạng lách giữa đường, gây náo loạn khu vực.

Hình ảnh nhóm quái xế biểu diễn như khoe chiến tích, bất chấp nguy cơ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đáng chú ý, một số trường hợp thực hiện những động tác nguy hiểm như bốc đầu, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Tình trạng này diễn ra vào ban đêm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và khiến người dân không khỏi lo ngại.