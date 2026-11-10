'Quái vật' Nhật Bản phá đảo Hollywood

Cùng ra mắt ngày 6/11, The Cat in the Hat và Godzilla Minus Zero ghi dấu ấn trái ngược tại phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần.

Theo Variety, Godzilla Minus Zero thu về 31,6 triệu USD từ 3.254 rạp chiếu tại Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé. Đây là thành tích mở màn ấn tượng đối với một bộ phim quốc tế, trong bối cảnh các tác phẩm nói tiếng nước ngoài thường gặp nhiều thách thức khi tiếp cận khán giả phương Tây.

Quái vật Godzilla càn quét phòng vé

Doanh thu này giúp Godzilla Minus Zero lập kỷ lục phim người đóng nói tiếng nước ngoài có màn ra mắt cao nhất tại Bắc Mỹ, phá vỡ thành tích trước đó của Hero, tác phẩm võ thuật Trung Quốc từng thu về 17,8 triệu USD trong tuần đầu công chiếu năm 2002.

Godzilla Minus Zero giúp điện ảnh Nhật Bản lập kỷ lục tại thị trường Bắc Mỹ.

Thành công của phim đến từ đánh giá tích cực của giới phê bình, phản hồi khả quan của khán giả và sức hút từ các định dạng phòng chiếu cao cấp. Godzilla Minus Zero đạt 90% trên Rotten Tomatoes và nhận điểm A trong khảo sát khán giả sau suất chiếu của CinemaScore.

Riêng hệ thống Imax mang về 12,7 triệu USD, tương đương 40% tổng doanh thu tại Bắc Mỹ. Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên được sản xuất dành riêng cho hệ thống Imax. Nếu tính cả các định dạng cao cấp khác như Dolby, nhóm phòng chiếu này chiếm tới 74% tổng doanh thu vé. The Odyssey chỉ thu về 53% doanh thu mở màn từ các định dạng này.

Chance Huskey - Phó Chủ tịch phụ trách phân phối của Gkids, đơn vị phát hành phim tại Mỹ - nhận định thành tích này là kết quả của chiến dịch quảng bá được Gkids phối hợp với Toho (Nhật Bản) triển khai, nhấn mạnh trải nghiệm điện ảnh mà khán giả không nên bỏ lỡ.

Godzilla Minus Zero tiếp nối thành công của Godzilla Minus One (2023). Phần phim trước mở màn tại Bắc Mỹ với 11,4 triệu USD, sau đó đạt tổng doanh thu 57 triệu USD tại khu vực này và 113 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời giành giải Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Takashi Yamazaki đạo diễn phần phim mới về quái vật Godzilla.

Do Takashi Yamazaki đạo diễn, phần phim mới lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện trong phần trước, khi Godzilla tái sinh và xuất hiện trở lại để đối đầu với một quái vật mới đang gieo rắc nỗi kinh hoàng tại Nhật Bản thời hậu chiến.

The Cat in the Hat gây thất vọng

Trong khi quái vật Nhật Bản thống trị phòng vé, The Cat in the Hat chỉ thu về 20 triệu USD từ 4.003 rạp tại Bắc Mỹ. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Dr. Seuss có màn ra mắt đáng thất vọng dù sở hữu thương hiệu có độ nhận diện cao.

Tại thị trường quốc tế, phim thu thêm 10 triệu USD từ 60 thị trường, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 30,5 triệu USD. Với kinh phí sản xuất 92 triệu USD, tác phẩm đứng trước áp lực lớn về doanh thu. Nếu không cải thiện thành tích trong những tuần tiếp theo, đây có thể trở thành thất bại phòng vé khác của Warner Bros.

The Cat in the Hat gây thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, The Cat in the Hat nhận điểm A từ CinemaScore nhưng chỉ đạt 45% trên Rotten Tomatoes. Phim xoay quanh những trò nghịch ngợm của chú mèo đội chiếc mũ đặc trưng (Bill Hader lồng tiếng), xuất hiện để giúp hai anh em vừa chuyển đến thị trấn mới vui vẻ hơn.

Đây là lần chuyển thể thứ hai của tác phẩm kinh điển Dr. Seuss, sau bộ phim người đóng năm 2003 có Mike Myers thủ vai chính. Phiên bản này mở màn với 38 triệu USD và đạt tổng doanh thu 134 triệu USD, không như kỳ vọng so với kinh phí sản xuất hơn 100 triệu USD.

Trong khi đó, hai tác phẩm chuyển thể khác từ Dr. Seuss là The Grinch (2018) và The Lorax (2012) đều đạt thành tích phòng vé ấn tượng, với doanh thu mở màn lần lượt là 67 triệu USD và 70 triệu USD.

Phòng vé Bắc Mỹ khởi sắc

Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Godzilla Minus Zero và The Cat in the Hat, thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua ghi nhận một số điểm sáng khác.

Bộ phim tài liệu You Can See Everything của A24 thu về 8,8 triệu USD từ 2.473 rạp trong tuần công chiếu thứ tư, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 79,8 triệu USD. Tác phẩm khắc họa câu chuyện về Elizabeth Holmes, được sản xuất với kinh phí 7 triệu USD và có thời lượng gần ba tiếng. Với thành tích hiện tại, bộ phim được dự đoán trở thành một trong những tác phẩm tài liệu có doanh thu cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Bộ phim sử thi Ấn Độ Ramayana: Rise of a Legend đạt 55,7 triệu USD trên toàn cầu trong đợt ra mắt, trong đó thị trường Ấn Độ đóng góp 32 triệu USD. Tác phẩm gồm hai phần do Nitesh Tiwari đạo diễn, chuyển thể từ sử thi Hindu cổ đại, có tổng kinh phí sản xuất lên tới 500 triệu USD. Sony phát hành phim tại 1.300 rạp ở Bắc Mỹ, đánh dấu đợt phát hành rộng nhất đối với phim Ấn Độ tại thị trường này.

Ramayana: Rise of a Legend được chú ý tại phòng vé.

Tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua đạt 114 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Theo Rentrak, doanh thu phòng vé toàn cầu tính từ đầu năm đạt 8,6 tỷ USD, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Các chuyên gia kỳ vọng đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong mùa phim cuối năm.