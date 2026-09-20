'Quái vật' F-16G lộ diện với siêu cảm biến IRST, tầm bay 'khủng' thay đổi diện mạo Không quân Mỹ

Lockheed Martin vừa chính thức đưa ra đề xuất bán cho Không quân Mỹ một biến thể tiêm kích F-16 hoàn toàn mới mang tên F-16G, được xây dựng trên nền tảng F-16 Block 70 hiện đại nhất.

Động thái này không chỉ nhằm giải quyết bài toán phi đội tiêm kích đang già hóa mà còn mang đến những nâng cấp công nghệ thực sự đáng chú ý về tầm hoạt động, khả năng cảm biến và tính linh hoạt chiến đấu.

Trong bối cảnh Không quân Mỹ đã gần như ngừng mua F-16 mới từ hơn hai thập kỷ trước (đơn hàng cuối cùng cách đây khoảng 26 năm và chiếc máy bay mới nhất được giao năm 2005), lực lượng này đang phải đối mặt với thực tế hàng trăm chiếc F-16 hiện có, ngày càng tiến gần đến giới hạn tuổi thọ.

Đồng thời, tốc độ sản xuất F-35 chưa đủ nhanh để bù đắp kịp thời số máy bay sắp phải ngừng hoạt động.

Theo số liệu được viện dẫn, việc tăng cường mua sắm tiêm kích có thể giúp nâng tổng số máy bay chiến đấu từ khoảng 1.098 chiếc trong năm tài chính 2026 lên 1.558 chiếc vào năm 2035, nhằm giảm rủi ro trong các kịch bản hoạt động theo Chiến lược Quân sự Quốc gia.

Lockheed Martin đang chào bán cho Không quân Mỹ một phiên bản tiêm kích F-16 hoàn toàn mới mang ký hiệu F-16G, nhằm thay thế các tiêm kích Fighting Falcon đang già hóa nhanh hơn tốc độ đáp ứng của dây chuyền sản xuất F-35. Ảnh: Tiffany Emery/defence-blog.com

Chính vì vậy, đề xuất tiêm kích F-16G của Lockheed Martin xuất hiện đúng thời điểm quan trọng, khi Không quân Mỹ đang xây dựng kế hoạch ngân sách và chương trình quốc phòng nhiều năm tới.

Về mặt công nghệ, tiêm kích F-16G được phát triển dựa trên F-16 Block 70, phiên bản sản xuất mới nhất đang được chế tạo tại nhà máy Greenville, South Carolina.

F-16 Block 70 vốn đã sở hữu radar AESA AN/APG-83 tiên tiến (có chung công nghệ với radar trên F-22 và F-35), máy tính nhiệm vụ nâng cấp, buồng lái hiện đại và kết cấu thân máy bay được thiết kế cho tuổi thọ lên đến 12.000 giờ bay.

Tiêm kích F-16G kế thừa toàn bộ nền tảng này nhưng bổ sung hàng loạt cải tiến quan trọng, giúp máy bay vượt trội rõ rệt so với các biến thể F-16 đang phục vụ trong Không quân Mỹ.

Điểm nổi bật nhất nằm ở hệ thống nhiên liệu. Máy bay sẽ trang bị thùng nhiên liệu phụ dạng hòa nhập khí động học (conformal fuel tanks - CFT) gắn sát thân, kết hợp với thùng nhiên liệu dưới cánh dung tích lớn 600 gallon.

Thiết kế CFT giúp tăng đáng kể lượng nhiên liệu mang theo mà không làm tăng lực cản quá mức như các thùng treo thông thường, từ đó kéo dài tầm bay và thời gian tuần tra một cách hiệu quả.

Tiêm kích F-16 Block 70. Nguồn ảnh: Lockheed Martin/militarnyi.com

Đây là yếu tố then chốt khi Không quân Mỹ ngày càng quan tâm đến các kịch bản hoạt động trên các khu vực rộng lớn như Thái Bình Dương, nơi tầm hoạt động dài trở thành lợi thế chiến lược.

Về cảm biến, tiêm kích F-16G được trang bị đồng thời hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại (IRST) cùng pod ngắm bắn SNIPER.

IRST cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu ở chế độ thụ động, không phát sóng radar, nhờ đó giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện và nâng cao khả năng sống sót trong môi trường điện tử phức tạp.

Pod SNIPER cung cấp khả năng chỉ thị mục tiêu chính xác cao cho các loại vũ khí dẫn đường, hỗ trợ hiệu quả cả nhiệm vụ không đối không lẫn không đối đất.

Sự kết hợp này giúp phi công có cái nhìn toàn diện hơn về chiến trường, bổ sung cho radar AESA vốn đã mạnh của F-16 Block 70.

Tiêm kích F-16 Block 70. Nguồn: Không quân Mỹ/aviationweek.com

Một trang bị khác đáng chú ý là dù hãm tốc (drag chute). Thiết bị này giúp máy bay rút ngắn quãng đường hạ cánh, đặc biệt hữu ích khi hoạt động từ các đường băng ngắn hoặc bị hư hại, tăng tính linh hoạt triển khai ở nhiều loại sân bay khác nhau.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết tiêm kích F-16G còn nhận được những cải tiến bổ sung về hệ thống radar và phòng thủ điện tử, giúp nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện đại.

Những nâng cấp trên biến tiêm kích F-16G thành một nền tảng đa nhiệm thực thụ, kết hợp ưu điểm của tiêm kích thế hệ 4.5 đã được chứng minh qua thực chiến, với các công nghệ cảm biến và tầm bay tiệm cận yêu cầu của môi trường chiến đấu hiện đại.

Việc sản xuất trên dây chuyền đang hoạt động sẵn cũng giúp rút ngắn thời gian giao hàng so với việc mở rộng sản xuất F-35, đồng thời giữ chi phí ở mức hợp lý hơn so với tiêm kích thế hệ 5.

Đề xuất của Lockheed Martin vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cả hãng và Không quân Mỹ đều chưa đưa ra cam kết chính thức, nhưng việc tiêm kích F-16G được đưa vào thảo luận cho thấy Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc mọi phương án để duy trì sức mạnh không quân trong thập kỷ tới.

(Theo aviationweek.com, militarnyi.com, defence-blog.com, airandspaceforces.com, defensemirror.com)