Quài Tở phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa Mông

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026. Ảnh: Lường Phượng - Lâm Huyền

Ngày 8.10, tại Chợ du lịch Bản Lồng, UBND xã Quài Tở tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026. Chương trình gắn bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống với đầu tư cơ sở vật chất và hình thành mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

Điểm nhấn là lễ khánh thành sân Chợ du lịch Bản Lồng, công trình được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tuần Giáo tài trợ kinh phí thực hiện. Việc đưa vào sử dụng cùng với hoạt động phiên chợ tạo không gian để người dân giao lưu, sinh hoạt văn hóa, giới thiệu sản phẩm và các sản vật truyền thống của đồng bào Mông đến du khách.

Không gian chợ cũng góp phần kết nối hoạt động sản xuất với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương; những nét đặc trưng trong văn hóa, đời sống và lao động của người dân trở thành chất liệu để giới thiệu về Bản Lồng, tạo sức hấp dẫn cho điểm đến.

Điểm nhấn là lễ khánh thành sân Chợ du lịch Bản Lồng và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng kết hợp trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp và sinh thái. Ảnh: Lường Phượng - Lâm Huyền

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, xã Quài Tở ra mắt mô hình “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển du lịch cộng đồng kết hợp trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp và sinh thái”. Mô hình hướng tới khai thác cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, sản phẩm nông nghiệp và sinh hoạt của đồng bào Mông để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện địa phương.

Với mô hình này, người dân giữ vai trò chủ thể, trực tiếp giới thiệu văn hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ trải nghiệm. Việc gắn du lịch với sản xuất nông nghiệp và bảo tồn văn hóa được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm, thu nhập, từng bước đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà văn hóa Bản Lồng. Ảnh: Lường Phượng - Lâm Huyền

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Quài Tở khởi công xây dựng Nhà văn hóa Bản Lồng. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ của người dân, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quài Tở.

Chuỗi hoạt động tại Bản Lồng là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026 được tổ chức từ ngày 9-11.10, với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, trải nghiệm ẩm thực truyền thống phong phú.

Quài Tở là một trong 10 xã được tỉnh Điện Biên lựa chọn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, sản vật, sản phẩm OCOP và những nét đặc trưng của địa phương. Xã đã lựa chọn 10 vận động viên là người dân Bản Lồng đại diện cho tỉnh Điện Biên tham gia thi đấu môn ném pa pao và các hoạt động trải nghiệm giã bánh giày, xay ngô tại Ngày hội.

Thông qua đầu tư không gian sinh hoạt, giao thương và xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm, Quài Tở từng bước gắn bảo tồn văn hóa Mông với phát triển kinh tế. Ở đó, người dân được trực tiếp tham gia gìn giữ, giới thiệu văn hóa và cung cấp dịch vụ, góp phần duy trì sức sống của di sản, tạo nét riêng cho du lịch cộng đồng địa phương.