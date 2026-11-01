Quad tái khẳng định một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp cho biết, các bộ trưởng Nhóm Bộ tứ nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh kinh tế trong việc duy trì ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Các bộ trưởng nhắc lại cam kết xây dựng các chuỗi cung ứng toàn cầu đáng tin cậy, rộng mở và cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, có khả năng chống chịu.

Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành vi cưỡng ép kinh tế, bao gồm thông qua các biện pháp hạn chế xuất khẩu tùy tiện, cũng như các chính sách và hoạt động phi thị trường dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, gây gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu trong những ngành công nghiệp trọng yếu.

Các bộ trưởng nhắc lại sự cần thiết tuyệt đối phải bảo vệ và duy trì các quyền và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb phù hợp với luật pháp quốc tế, như được thể hiện trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Các bộ trưởng cam kết cung cấp hơn 85 triệu USD viện trợ nhằm hỗ trợ các công nghệ trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cho biết sẽ triển khai một nỗ lực mới nhằm xác định những điểm dễ bị tổn thương trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn và các chuỗi cung ứng liên quan trước khi chúng gây ra gián đoạn.

Nhóm Bộ tứ cũng hoan nghênh những tiến triển trong các sáng kiến chủ chốt nhằm củng cố sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm: thịnh vượng và an ninh kinh tế; an ninh hàng hải và an ninh xuyên quốc gia; công nghệ trọng yếu và mới nổi; và hỗ trợ nhân đạo và ứng phó khẩn cấp.

Đây là cuộc họp thứ 3 trong năm nay của các bộ trưởng ngoại giao Nhóm Bộ tứ. Tuyên bố chung cho biết nhóm này mong đợi việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của nhóm, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tiếp theo và tiếp tục các hoạt động trao đổi nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên phạm vi rộng hơn.