Quách Phú Thành là một trong Tứ đại Thiên vương nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong, ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 61, nam tài tử khiến khán giả chú ý khi đón sinh nhật bên bà xã Phương Viện cùng 3 con gái trong khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Cụ thể, mới đây vợ Quách Phú Thành chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật lần thứ 61 của chồng. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi cả năm thành viên hiếm hoi cùng xuất hiện trong một khung hình. Đặc biệt, con gái út mới 1 tuổi được nam diễn viên bế trên tay, trở thành tâm điểm chú ý nhờ gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn.

Quách Phú Thành đón sinh nhật bên vợ và 3 con gái.

Qua hình ảnh của Quách Phú Thành bên 3 con, một số khán giả nhận xét con gái lớn và con út có nét giống mẹ, trong khi con gái thứ hai thừa hưởng ngoại hình của bốn.

Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi con gái út của Quách Phú Thành được bố bế và xuất hiện rõ mặt trước công chúng. Trước đó, vợ chồng nam nghệ sĩ khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh của con nhỏ, đặc biệt là cô con gái út. Vì vậy, khoảnh khắc lần này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước vẻ đáng yêu của cô bé, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nam tài tử.

Quách Phú Thành và Phương Viện kết hôn năm 2017. Sau gần một thập kỷ chung sống, cặp đôi có 3 con gái. Dù có khoảng cách tuổi tác đáng kể, cả hai vẫn thường thu hút sự chú ý mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Trước những ý kiến cho rằng các con có ngoại hình giống bố hoặc mẹ khác nhau, Phương Viện từng nhấn mạnh tình yêu cô dành cho cả ba con đều ở mức 100 điểm, không thiên vị bất kỳ ai. Trong khi đó, Quách Phú Thành từng gọi gia đình mình là "ngôi nhà của các nữ thần", thể hiện niềm hạnh phúc khi được sống bên vợ và 3 cô con gái.

Quách Phú Thành hiện có hôn nhân viên mãn.

Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với những màn trình diễn sôi động trên sân khấu, Quách Phú Thành ở đời thường cho thấy hình ảnh người chồng, người cha gần gũi với gia đình. Ở tuổi 61, nam tài tử vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi sự nghiệp lâu năm mà còn vì cuộc sống riêng tư bên những người thân yêu. Bức ảnh sinh nhật lần này cũng phần nào cho thấy niềm vui giản dị của nam nghệ sĩ khi có vợ và ba con gái cùng đồng hành.