Quách Ngọc Ngoan vượt mặt Lan Phương

Bộ phim điện ảnh Trại Buôn Người hiện đã vượt mốc 308 tỷ đồng doanh thu, qua đó đưa Quách Ngọc Ngoan vượt Lan Phương nếu xét thành tích phòng vé của các tác phẩm mà hai diễn viên góp mặt trong năm 2026. Trước đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của Lan Phương đạt khoảng 201 tỷ đồng.

Khoảng cách hơn 100 tỷ đồng cho thấy sức hút đáng kể của Trại Buôn Người tại phòng vé. Thành tích này cũng giúp vai diễn của Quách Ngọc Ngoan trong tác phẩm trở thành một dấu ấn đáng chú ý trong màn trở lại điện ảnh của nam diễn viên.

Quách Ngọc Ngoan vượt Lan Phương về thành tích doanh thu phòng vé trong năm 2026.

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, nhân vật thuộc tuyến phản diện và là quản lý khu trại. Khác với hình ảnh quen thuộc ở một số vai diễn trước, Tài được xây dựng theo hướng nguy hiểm, nhiều toan tính và luôn tạo áp lực lên tuyến nhân vật chính.

Nam diễn viên lựa chọn cách thể hiện gai góc, phong trần để khắc họa nhân vật. Tài cũng có nhiều màn đối đầu góp phần duy trì sự căng thẳng cho mạch phim. Đáng chú ý, những tương tác giữa nhân vật này với Diễm My do Khánh My đảm nhận cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài trong Trại Buôn Người.

Thành công của Trại Buôn Người vì thế mang đến một tín hiệu tích cực cho Quách Ngọc Ngoan. Từ một nhân vật phản diện, Tài trở thành một trong những vai diễn giúp nam diễn viên được nhắc đến nhiều hơn trong mùa phim điện ảnh năm nay. Thành tích hơn 308 tỷ đồng của tác phẩm cũng tạo ra khoảng cách khá lớn so với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, bộ phim có Lan Phương tham gia.

Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương vào vai Sáy, một phụ nữ dân bản địa vùng cao và là nạn nhân của quỷ Phí phông. Nhân vật gắn với bi kịch gia đình và những phân cảnh về tình mẫu tử. Vai diễn cũng được ê-kíp giữ kín trong giai đoạn quảng bá, khiến sự xuất hiện của Lan Phương trở thành một bất ngờ khi phim ra rạp.

Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương vào vai Sáy, một phụ nữ dân bản địa vùng cao.

Khác với màu sắc phản diện và trực diện của Quách Ngọc Ngoan trong Trại Buôn Người, Lan Phương phải xử lý một tuyến nhân vật nặng về tâm lý. Sáy trải qua nhiều biến chuyển cảm xúc, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện từ đau đớn, tuyệt vọng đến những trạng thái dữ dội. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong lần trở lại màn ảnh rộng của cô.

Nếu chỉ xét riêng doanh thu phim trong năm 2026, Quách Ngọc Ngoan đang tạm thời chiếm ưu thế với hơn 308 tỷ đồng của Trại Buôn Người, trong khi Lan Phương có 201 tỷ đồng từ Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Tuy nhiên, cuộc so kè giữa hai diễn viên chưa dừng lại ở thành tích phòng vé.

Cuối tháng 10, Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương sẽ lần đầu đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng trong Huyết Thống. Quách Ngọc Ngoan vào vai bác sĩ Tâm, còn Lan Phương đảm nhận vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm và là mẹ của bé Ân.

Cuối tháng 10, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan lần đầu đảm nhận vai vợ chồng trên màn ảnh rộng.

Huyết Thống khai thác những biến cố bất thường xảy đến với cô bé Ân, đồng thời xoay quanh các bí ẩn liên quan đến y học, tâm linh, oán linh và huyết thống gia đình. Với Quách Ngọc Ngoan, đây còn là vai chính điện ảnh đầu tiên của anh sau 8 năm.

Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 30/10/2026, đúng dịp Halloween. Đây sẽ là dự án tiếp theo để cả Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương tiếp tục tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng, sau khi hai bộ phim riêng của họ đã tạo ra khoảng cách đáng kể về doanh thu phòng vé trong năm nay.