Tạm gác lại những vai diễn gai góc trước đây, Quách Ngọc Ngoan tìm thấy bến đỗ bình yên bên Lan Phương trong Huyết Thống. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên vào vai Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa hết mực yêu thương gia đình, còn Lan Phương đảm nhận nhân vật Thương, người phụ nữ sắc sảo, khéo léo và là hậu phương vững chắc của chồng. Cùng cô con gái nhỏ tên Ân, họ tạo nên hình ảnh gia đình trí thức kiểu mẫu với cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo.

Đây là lần đầu tiên Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương hợp tác, đồng thời cũng là dịp để hai diễn viên thử sức với hình tượng vợ chồng trên màn ảnh. Tuy nhiên, tổ ấm đáng ngưỡng mộ ấy nhanh chóng đứng trước biến cố khi bé Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường và mắc căn bệnh lạ. Hành trình tìm cách cứu con dần hé lộ những bí mật liên quan đến huyết thống suốt 12 năm, cùng mối liên hệ bí ẩn của bác sĩ Tâm với nghề thầy pháp. Sự đối lập giữa hình ảnh gia đình viên mãn và những bí mật tâm linh hứa hẹn tạo nên nhiều nút thắt cho bộ phim.

Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương lần đầu đóng cặp vợ chồng trong Huyết Thống.

Với Quách Ngọc Ngoan, vai diễn trong Huyết Thống tiếp tục nối dài hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều dấu ấn. Xuất thân là người mẫu, anh từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sở hữu ngoại hình nam tính, phong trần cùng lối thể hiện giàu cảm xúc, nam diễn viên dần khẳng định vị trí qua các tác phẩm như Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Người bất tử và Song lang. Đặc biệt, vai diễn trong Long thành cầm giả ca giúp anh ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2011.

Bên cạnh sự nghiệp, Quách Ngọc Ngoan từng trải qua giai đoạn khó khăn khi công việc kinh doanh gặp thất bại. Năm 2023, nam diễn viên công khai việc vỡ nợ, khiến cuộc sống đối mặt với nhiều áp lực. Sau khoảng thời gian ít xuất hiện, anh dần trở lại với các dự án điện ảnh, tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất và nỗ lực ổn định cuộc sống. Sự tái xuất trong Huyết Thống cũng mở ra cơ hội để anh đến gần hơn với khán giả qua một hình tượng nhân vật mới.

Trong khi đó, Lan Phương cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình. Có khả năng hóa thân đa dạng, cô từng tạo ấn tượng mạnh với những nhân vật có tâm lý phức tạp, đặc biệt là vai Diệu trong Cả một đời ân oán. Không chỉ diễn xuất, Lan Phương còn hoạt động với vai trò MC và tham gia nhiều dự án nghệ thuật.

Về cuộc sống riêng, Lan Phương từng có cuộc hôn nhân với ông xã người Anh David Duffy và có hai con gái. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên tập trung chăm sóc các con, duy trì công việc và từng bước trở lại với nghệ thuật. Dù đối diện nhiều thay đổi trong cuộc sống, cô vẫn cho thấy sự bền bỉ với nghề diễn, đồng thời tìm kiếm sự cân bằng cho bản thân và gia đình.

Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương có màn kết hợp đáng chú ý trên màn ảnh rộng.

Sự kết hợp giữa Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương trong Huyết Thống nhận được sự quan tâm khi cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất và những dấu ấn riêng trên màn ảnh. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 25/12/2026, đánh dấu lần đầu hai diễn viên cùng hóa thân thành một gia đình trên màn ảnh rộng.