Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Quách Ngọc Ngoan đang dần trở lại với các dự án điện ảnh đáng chú ý. Mới đây, sự xuất hiện của nam diễn viên trong teaser Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đây không chỉ là màn tái xuất cùng đạo diễn Victor Vũ mà còn đánh dấu lần thứ ba Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong một bộ phim do nhà làm phim này thực hiện.

Điều thú vị là trong cả ba lần hợp tác, Quách Ngọc Ngoan đều gắn với những nhân vật không dễ phân định thiện - ác. Thay vì hình tượng người hùng chính diện, nam diễn viên thường được trao những vai có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách phức tạp và nhiều góc khuất tâm lý.

Lần đầu tiên, Quách Ngọc Ngoan làm việc với Victor Vũ trong Lôi Báo (2017). Anh đảm nhận vai Lực, một sát thủ nguy hiểm, có tạo hình lịch lãm nhưng lạnh lùng. Nhân vật này là đối thủ đáng gờm của Tâm (Cường Seven), góp phần tạo nên những tình huống căng thẳng cho câu chuyện. Dù không phải vai chính, Lực vẫn là một trong những nhân vật gây chú ý nhờ màu sắc phản diện rõ nét.

Quách Ngọc Ngoan làm việc với Victor Vũ trong Lôi Báo (2017).

Chỉ một năm sau, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục xuất hiện trong Người Bất Tử (2018), lần này đảm nhận vai Hùng. Nhân vật có xuất thân quyền quý, vẻ ngoài phong trần và quyền lực nhưng bị lòng tham vọng, thù hận chi phối. Hành trình tìm kiếm sự bất tử khiến Hùng ngày càng lún sâu vào những lựa chọn khó lường. Đây cũng là vai diễn có nhiều lớp tâm lý, không đơn thuần được xây dựng như một nhân vật phản diện một chiều.

Sự khác biệt giữa Lực trong Lôi Báo và Hùng trong Người Bất Tử cho thấy Quách Ngọc Ngoan có cơ hội khai thác nhiều sắc thái diễn xuất khi làm việc với Victor Vũ. Nếu Lực tạo ấn tượng bằng vẻ nguy hiểm, lạnh lùng thì Hùng lại có chiều sâu hơn với những giằng xé giữa tham vọng, tình cảm và ranh giới thiện - ác.

Quách Ngọc Ngoan trong Người Bất Tử.

Sau tám năm kể từ Người Bất Tử, Quách Ngọc Ngoan và Victor Vũ tiếp tục có dịp hội ngộ trong Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim. Teaser được công bố ngày 12/11 hé lộ sự góp mặt của nam diễn viên bên cạnh dàn sao như Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp, Vĩnh Đam và Rima Thanh Vy. Tuy nhiên, vai diễn cụ thể cũng như tính cách nhân vật của Quách Ngọc Ngoan hiện vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ đầy đủ.

Trong những hình ảnh được giới thiệu, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với tạo hình cổ trang, mang vẻ ngoài phong trần và bí ẩn. Chính sự hạn chế về thông tin nhân vật khiến khán giả tò mò về vai trò của anh trong câu chuyện mới. Liệu nam diễn viên tiếp tục đảm nhận một nhân vật có nhiều góc khuất hay lần này sẽ có cơ hội thể hiện màu sắc hoàn toàn khác?

Quách Ngọc Ngoan trong Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim.

Với Quách Ngọc Ngoan, lần tái hợp này còn đáng chú ý bởi anh từng có thời gian hạn chế hoạt động điện ảnh. Sau những biến động trong cuộc sống và sự nghiệp, nam diễn viên đang từng bước trở lại với các dự án mới. Việc tiếp tục được Victor Vũ lựa chọn cho thấy anh vẫn có cơ hội góp mặt trong những câu chuyện giàu màu sắc và đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý nhân vật.

Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027. Trong lúc chờ đợi thông tin chính thức về vai diễn, hành trình ba lần hợp tác giữa Quách Ngọc Ngoan và Victor Vũ đã đủ tạo nên sự tò mò về nhân vật tiếp theo của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.