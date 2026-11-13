Quách Ngọc Ngoan phủ sóng 5 phim điện ảnh chỉ trong 1 năm

Quách Ngọc Ngoan đang khiến khán giả bất ngờ khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh thuộc nhiều mùa phát hành khác nhau. Chỉ trong vòng một năm, từ Tết 2026 đến Tết 2027, nam diễn viên có tên trong danh sách 5 bộ phim, trải dài từ dòng phim hài, hành động đến cổ trang và kinh dị. Tần suất xuất hiện dày đặc này khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Một ngày của Quách Ngọc Ngoan có thực sự chỉ 24 giờ?

Mở đầu chuỗi dự án là Báu Vật Trời Cho, bộ phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong tác phẩm này, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với tạo hình đời thường, có phần hài hước, khác với hình ảnh gai góc thường thấy. Đây cũng là dự án mở màn cho một năm hoạt động điện ảnh khá bận rộn của nam diễn viên.

Quách Ngọc Ngoan trong Báu Vật Trời Cho.

Đến dịp Quốc khánh 2/9/2026, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục xuất hiện trong Hộ Linh Tráng Sĩ. Lần này, anh mang đến hình ảnh cổ trang với bộ râu quai nón rậm, ánh mắt sắc lạnh và thần thái trầm tư. Tạo hình cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với nhân vật trước đó, đồng thời góp phần làm nổi bật khả năng biến hóa của nam diễn viên.

Chưa đầy một tháng sau, Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong Trại Buôn Người, dự án điện ảnh ra rạp ngày 25/9/2026. Bộ phim gây chú ý lớn tại phòng vé khi đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng. Trong tác phẩm này, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, bụi bặm, phù hợp với màu sắc hành động và điều tra của câu chuyện. Đây cũng là một trong những dự án nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động nghệ thuật của anh năm nay.

Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống.

Đáng chú ý, lịch trình của Quách Ngọc Ngoan chưa dừng lại ở đó. Dịp Giáng sinh 25/12/2026, anh dự kiến trở lại màn ảnh rộng với Huyết Thống. Qua hình ảnh tạo hình được giới thiệu, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc rẽ ngôi, trang phục hiện đại nhưng biểu cảm có phần hoảng hốt, bất an. Nhân vật lần này tiếp tục mang đến một diện mạo khác biệt so với những vai diễn trước.

Đặc biệt, vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027, Quách Ngọc Ngoan sẽ góp mặt trong Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim của đạo diễn Victor Vũ. Anh đảm nhận vai Quan Khắc Lập, một nhân vật thuộc tuyến quan lại trong câu chuyện trinh thám cổ trang. Tạo hình khăn đóng, áo dài, bộ râu dài cùng nụ cười bí ẩn khiến nhân vật của nam diễn viên nhận được sự chú ý ngay từ khi dàn cast được công bố.

Quách Ngọc Ngoan trong Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim.

Như vậy, chỉ trong khoảng một năm, Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong 5 dự án điện ảnh, gần như không bỏ lỡ những mùa phát hành quan trọng của rạp Việt. Điều đáng chú ý là các nhân vật của anh không bị giới hạn trong một kiểu tạo hình. Từ vẻ ngoài đời thường trong Báu Vật Trời Cho, phong trần ở Trại Buôn Người đến hình ảnh cổ trang trong Hộ Linh Tráng Sĩ và Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim, nam diễn viên cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Trước đó, Quách Ngọc Ngoan từng trải qua những giai đoạn nhiều biến động trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, sự trở lại liên tục với các dự án điện ảnh cho thấy anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và có cơ hội làm việc cùng nhiều đạo diễn, ê-kíp khác nhau.

Với Huyết Thống dự kiến ra mắt dịp Giáng sinh và Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2027, hành trình xuất hiện trên màn ảnh của Quách Ngọc Ngoan vẫn chưa dừng lại. Đây cũng là hai dự án tiếp theo được khán giả chờ đợi sau một năm nam diễn viên liên tục góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh.