Mới đây, Quách Ngọc Ngoan đăng tải đoạn clip phỏng vấn kèm dòng trạng thái: “Tình ‘tỉ muội’ liệu có bền lâu?”. Trong video, nam diễn viên lần đầu chia sẻ về quá trình làm việc với Quang Tuấn ở dự án điện ảnh Huyết Thống, đặc biệt là những cảnh quay đối đầu được cả hai thực hiện.

Quách Ngọc Ngoan cho biết anh và Quang Tuấn vốn có mối quan hệ đồng nghiệp từ hơn một thập kỷ trước. Vì vậy, lần tái hợp trong năm 2026 mang đến cho cả hai nhiều cảm xúc đặc biệt. Nam diễn viên chia sẻ: “Đối với Ngoan, Quang Tuấn là một người bạn đồng nghiệp rất đặc biệt. Ngoan đã làm việc với Quang Tuấn cách đây mười mấy năm rồi, từ hồi phim truyền hình. Trong năm 2026 này, đặc biệt anh em có dịp tác hợp lại trong dự án Huyết Thống. Thật sự làm việc với Quang Tuấn rất là vui, rất là ăn ý với nhau, mọi cảnh quay diễn ra rất suôn sẻ, Ngoan tin rằng đó là một trong những cảnh quay mà sau khi mọi người xem bộ phim Huyết Thống ra rạp nó sẽ tạo cho mọi người ấn tượng rất là lớn”.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Không chỉ dành lời khen cho sự ăn ý của bạn diễn, Quách Ngọc Ngoan còn tiết lộ một kỷ niệm hậu trường khiến nhiều người chú ý. Đó là phân cảnh đối đầu giữa hai nhân vật, khi anh phải nắm tay Quang Tuấn rồi hất ra, đồng thời hét lớn: “Làm gì? Tỉnh ra!”.

Theo chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan, do cả hai nhập tâm vào cảnh diễn và lực thực hiện khá mạnh, Quang Tuấn đã có một phen giật mình. Nam diễn viên suýt bị va trúng mũi, sau đó ngã xuống đất và đập mông. Đây là tình huống ngoài dự tính nhưng cũng trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình ghi hình của hai nghệ sĩ.

Câu chuyện hậu trường phần nào cho thấy mức độ nhập vai của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn trong dự án mới. Dù có những khoảnh khắc va chạm khi thực hiện cảnh hành động, cả hai vẫn giữ được sự phối hợp ăn ý. Quách Ngọc Ngoan cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng màn đối đầu này sẽ tạo được ấn tượng với khán giả khi phim ra mắt.

Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn trong Huyết Thống.

Với Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn không đơn thuần là một bạn diễn mà còn là người đồng nghiệp đã quen biết từ nhiều năm trước. Trong Huyết Thống, cả hai được đặt vào hai tuyến nhân vật có niềm tin và cách hành động đối lập. Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tâm, một bác sĩ thành đạt, luôn tin tưởng vào sức mạnh của y học và khoa học. Tuy nhiên, những biến cố vượt ngoài khả năng lý giải dần đẩy nhân vật vào tình thế giằng xé. Trong khi đó, Quang Tuấn vào vai Liêm, một thầy pháp tin vào luật nhân quả và những yếu tố tâm linh. Cả hai cùng bước vào hành trình trục vong nhằm cứu một bé gái, từ đó tạo nên những màn đối đầu căng thẳng trên màn ảnh.

Sự khác biệt giữa bác sĩ Tâm và thầy pháp Liêm cũng là điểm nhấn trong câu chuyện của Huyết Thống. Một bên đặt niềm tin vào y học, bên còn lại lựa chọn tiếp cận những điều khó lý giải bằng tâm linh, nhưng cả hai đều hướng đến mục tiêu cứu người. Sau hơn 10 năm quen biết và từng có dịp làm việc chung, Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn tiếp tục có màn kết hợp đáng chú ý trong dự án lần này. Huyết Thống dự kiến khởi chiếu cuối tháng 12, hứa hẹn đưa khán giả theo dõi cuộc đối đầu giữa hai nhân vật cùng hành trình giải mã những bí ẩn liên quan đến huyết thống và nghiệp báo.