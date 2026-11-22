Mới đây, ê-kíp phim điện ảnh Huyết Thống công bố poster mới, hé lộ tạo hình nhân vật bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận. Điểm gây chú ý là dòng chữ "Quách Ngọc Ngoan làm cha" cùng hình ảnh nam diễn viên âu yếm hôn lên trán một bé gái. Tuy nhiên, không khí ấm áp ấy nhanh chóng chuyển sang màu sắc u ám ở khung hình phía dưới, báo hiệu những biến cố mà hai cha con phải đối diện.

Theo thông tin giới thiệu, bác sĩ Tâm là người vốn đặt niềm tin tuyệt đối vào khoa học và lý trí. Anh không tin vào những chuyện mê tín, thậm chí có thái độ phản đối các nghi thức tâm linh. Thế nhưng, khi con gái rơi vào tình trạng nguy hiểm và xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ, người đàn ông này buộc phải đối diện với chính những nguyên tắc mà bản thân từng kiên quyết bảo vệ.

Quách Ngọc Ngoan và con gái trong Huyết Thống.

Tagline trên poster phim Huyết Thống cũng phần nào hé lộ xung đột của nhân vật: "Cả đời ghét mê tín, nhưng sẵn sàng làm phép để cứu con". Từ một bác sĩ luôn tin vào kiến thức chuyên môn, Tâm đứng trước lựa chọn khó khăn khi sự an toàn của con gái trở thành ưu tiên lớn nhất. Anh sẵn sàng gạt bỏ định kiến, danh dự và cả niềm tin lâu nay để tìm cách bảo vệ con.

Đây cũng là điểm khai thác đáng chú ý trong vai diễn mới của Quách Ngọc Ngoan. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố kinh dị, Huyết Thống đặt tình phụ tử vào trung tâm câu chuyện, tạo nên sự đối lập giữa tình yêu thương gia đình và những hiện tượng tâm linh khó lý giải.

Trên poster, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với hai sắc thái đối lập. Ở khung hình đầu tiên, nam diễn viên thể hiện sự dịu dàng, che chở khi cúi xuống hôn con gái. Trong khi đó, hình ảnh phía dưới lại cho thấy sự căng thẳng khi anh ôm chặt đứa trẻ giữa không gian có những vật phẩm nghi lễ. Sự thay đổi này gợi mở hành trình tâm lý nhiều biến động của bác sĩ Tâm.

Gia đình Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống.

Trong Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan có màn kết hợp với Lan Phương khi cả hai lần đầu hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh rộng. Họ vào vai cha mẹ của bé Ân (Phùng Nhã Khanh), cùng bị cuốn vào chuỗi biến cố tâm linh dai dẳng suốt 12 năm. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những hiện tượng kỳ bí mà còn khắc họa cuộc sống gia đình bị đảo lộn khi con gái gặp phải biến cố khó lý giải.

Lan Phương đảm nhận vai người vợ của bác sĩ Tâm, cùng chồng trải qua những tháng ngày bất an và áp lực khi tìm cách bảo vệ con. Trước tình cảnh của bé Ân, mỗi người phải đối diện với nỗi sợ, sự giằng xé và những lựa chọn đầy khó khăn. Lần đầu đóng cặp vợ chồng, Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương được đặt vào câu chuyện có nhiều xung đột cảm xúc, nơi tình thân trở thành sợi dây kết nối các nhân vật giữa những diễn biến kinh dị.

Hiện tại, những thông tin được hé lộ chủ yếu tập trung vào nhân vật bác sĩ Tâm và mối quan hệ cha con. Sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, tâm linh cùng tình phụ tử được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Huyết Thống trong mùa phim cuối năm.