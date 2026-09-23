Quách Ngọc Ngoan chia sẻ về ngày vui

Mới đây, tại buổi premiere Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan có những chia sẻ về quá trình đồng hành cùng bộ phim. Nam diễn viên cho biết anh ấn tượng với quy mô của dự án khi quy tụ đông đảo diễn viên, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của ê-kíp trong suốt thời gian thực hiện.

"Hôm nay là ngày vui của ê-kíp cũng như mọi người. Ngoan chưa thấy bộ phim nào đông diễn viên đến như vậy, tất cả ê-kíp cực đến như vậy, ngay cả bản thân Ngoan cũng vậy", Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Quách Ngọc Ngoan đã có những chia sẻ trước công chúng về ngày vui của ê-kíp Trại Buôn Người.

Nam diễn viên cũng dành lời động viên cho đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang. Theo anh, Trại Buôn Người là sản phẩm đầu tay của ê-kíp nên anh muốn đồng hành và cố gắng hết sức để hỗ trợ dự án. "Ngoan vẫn động viên vợ chồng Mèo và Toni rằng đây sản phẩm đầu tay, anh sẽ cố gắng hết mình với tụi em", anh nói.

Quách Ngọc Ngoan đồng thời bày tỏ niềm tin vào thành quả mà ê-kíp đã tạo nên sau quá trình làm việc vất vả. Nam diễn viên kỳ vọng những tâm huyết của mọi người sẽ được khán giả ghi nhận khi bộ phim chính thức ra rạp.

Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, thuộc thể loại hành động, giật gân, hồi hộp.

"Với tất cả năng lượng mọi người dành cho Trại Buôn Người thì anh tin rằng khán giả sẽ đón nhận. Ngoan hi vọng Trại Buôn Người sẽ chiếm trọn tình cảm quý vị dành cho phim", Quách Ngọc Ngoan nói.

Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, thuộc thể loại hành động, giật gân, hồi hộp. Phim quy tụ Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Long Điền cùng nhiều diễn viên khác. Tác phẩm có thời lượng 135 phút và được phân loại T18.

Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một người nông dân bị cuốn vào hành trình tìm kiếm em gái sau khi cô sa vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới miền Tây. Hành trình này đưa Ny đến một sào huyệt lừa đảo quy mô lớn, nơi anh cùng người bạn thân bị bắt làm nô dịch.

Tại đây, Ny phải đối mặt với môi trường kiểm soát khắc nghiệt cùng hơn 700 nạn nhân khác. Những người bị giam giữ tìm cách thích nghi để tồn tại, trong khi các trinh sát nằm vùng cũng âm thầm hoạt động. Từ đó, một kế hoạch trốn thoát được hình thành, mở ra cuộc chiến giành lại sự sống và cơ hội trở về.

Quy mô của Trại Buôn Người cũng là điểm được ê-kíp chú trọng khi phim huy động khoảng 700 diễn viên cho các đại cảnh. Bên cạnh câu chuyện về đường dây buôn người, tác phẩm còn tập trung vào những màn hành động và đối đầu giữa các nhân vật. Trong đó, cuộc chạm trán giữa Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan là một trong những điểm đáng chú ý được giới thiệu trong quá trình quảng bá phim.

Những chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan tại buổi premiere phần nào cho thấy sự kỳ vọng của anh dành cho dự án.

Sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan bên cạnh Steven Nguyễn, Á hậu Huỳnh Minh Kiên và dàn diễn viên kỳ cựu tạo nên một tập hợp nhân vật đa dạng cho tác phẩm. Với thời lượng 135 phút, bộ phim lựa chọn cách kể thiên về hành động, hồi hộp và những tình huống sinh tồn trong bối cảnh đặc biệt.

Trại Buôn Người sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25/09/2026. Trước ngày phát hành, những chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan tại buổi premiere phần nào cho thấy sự kỳ vọng của anh dành cho dự án cũng như những nỗ lực mà ê-kíp đã bỏ ra để đưa bộ phim đến với khán giả.