Một đoạn video hậu trường của Huyết Thống đang thu hút sự chú ý khi ghi lại khoảnh khắc Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương tạo dáng bên nhau. Dù đã vào vai vợ chồng hơn chục năm, có con chung, nam diễn viên vẫn bối rối như thuở mới yêu mỗi khi đứng cạnh “bà xã” màn ảnh Lan Phương.

Trong những khung hình đầu tiên, Quách Ngọc Ngoan vòng tay ôm eo Lan Phương để chụp ảnh. Tuy nhiên, cách đặt tay có phần ngập ngừng của anh lại trở thành chi tiết gây cười. Trong khi đó, Lan Phương khá thoải mái, liên tục mỉm cười và phối hợp cùng bạn diễn.

Quách Ngọc Ngoan bối rối khi đứng cạnh Lan Phương.

Không dừng lại ở hình ảnh đôi, một bé gái sau đó xuất hiện và cùng hai diễn viên tạo dáng như một gia đình. Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương đứng phía sau, vòng tay ôm cô bé, tạo nên khung hình ấm áp.

Trên thực tế, Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương không phải vợ chồng ngoài đời. Cả hai lần đầu hợp tác trong Huyết Thống, cùng đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm của câu chuyện gia đình. Quách Ngọc Ngoan vào vai Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa có sự nghiệp thành đạt, luôn tin tưởng vào kiến thức y học. Lan Phương hóa thân thành Thương, người vợ sắc sảo, khéo léo và là mẹ của bé Ân.

Gia đình Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương trong Huyết Thống.

Trong Huyết Thống, Tâm và Thương có một tổ ấm tưởng như viên mãn bên con gái. Thế nhưng, cuộc sống của họ dần đảo lộn khi bé Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường và mắc phải căn bệnh bí ẩn. Những sự việc khó lý giải liên tiếp xảy ra, kéo gia đình vào hành trình tìm cách cứu con, đồng thời buộc các nhân vật đối diện với những bí mật bị che giấu suốt 12 năm.

Vai diễn của Quách Ngọc Ngoan có nhiều điểm đáng chú ý khi nhân vật Tâm vốn là người đặt niềm tin vào khoa học, nhưng lại phải đối diện với những hiện tượng vượt ngoài khả năng lý giải của y học. Trong khi đó, Lan Phương có cơ hội thể hiện trạng thái lo lắng, bất lực của một người mẹ khi chứng kiến con gái gặp biến cố. Hai tuyến diễn xuất này tạo nên trục cảm xúc quan trọng cho Huyết Thống.

Trước dự án mới, Lan Phương từng ghi dấu trong dòng phim kinh dị qua Kẻ Ăn Hồn, Tết Ở Làng Địa Ngục và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Quách Ngọc Ngoan cũng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, từng góp mặt trong Người Bất Tử và nhiều tác phẩm có màu sắc tâm lý phức tạp. Sự kết hợp lần này mở ra hình ảnh mới cho cả hai khi cùng đảm nhận vai cha mẹ trong một gia đình có nhiều biến cố.

Từ khoảnh khắc ngượng ngùng khi chụp ảnh đến câu chuyện gia đình nhiều bí ẩn trên màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương đang tạo được sự tò mò cho màn kết hợp đầu tiên. Khán giả sẽ có dịp khám phá rõ hơn mối quan hệ giữa Tâm, Thương và bé Ân khi Huyết Thống ra rạp vào dịp cuối năm.