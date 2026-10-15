Quách Ngọc Ngoan bất ngờ gửi lời động viên cháu gái đang tham gia Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) cao 1,69m, nặng 52kg, số đo 3 vòng 83 - 60 - 88. Cô là một trong 25 thí sinh bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Khánh Linh là sinh viên trường ĐH Anh Quốc Việt Nam. Từ những ngày đầu ghi danh đến nay, cô gây ấn tượng với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.

Mới đây, nữ thí sinh gây chú ý khi chia sẻ lại đoạn video có sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên đang "gây sốt" khi tham gia phim Trại buôn người, hiện đạt doanh thu hơn 430 tỷ đồng. Theo đó, Quách Ngọc Ngoan là cậu của thí sinh Trần Xuân Khánh Linh.

Anh đã dành nhiều lời động viên tinh thần cho cháu gái khi Khánh Linh lọt vào top 25 chung cuộc. Quách Ngọc Ngoan nói: "Cậu có nghe nói là con đang lọt vào top 25 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đó là một vinh dự rất lớn con nhé. Và cậu cũng đã xem rất nhiều hình ảnh của con rồi. Cậu thấy con rất có tiềm năng ở lĩnh vực nghệ thuật".

Bên cạnh đó, Quách Ngọc Ngoan hy vọng, cháu gái nỗ lực học tập tốt, kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật. Anh cũng hy vọng, Khánh Linh cứ giữ tinh thần thoải mái khi bước vào đêm Chung kết sắp tới.

Để góp mặt tại vòng Chung kết cuộc thi năm nay, Khánh Linh đã nỗ lực hoàn thiện về ngoại ngữ và các kỹ năng khác. Đến với cuộc thi, nữ thí sinh chia sẻ rằng, bản thân may mắn khi được lớn lên trong một môi trường có điều kiện hội nhập.

Khánh Linh bày tỏ: "Tôi tự hào là cô gái Việt Nam, luôn chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa để tự tin giới thiệu quê hương với bạn bè quốc tế. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi tin rằng đây sẽ là trải nghiệm, hành trình mới có thể giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện hơn mỗi ngày".